Перший тестовий політ відбувся 22 червня. Лайнер вилетів з міста Рентон, що у штаті Вашингтон, о 10:07. Він приземлився о 12:38 на майданчику Boeing у Сіетлі.

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Перший політ пройшов успішно

Старший пілот Boeing 737-10 капітан Дженніфер Хендерсон поділилася своїми враженнями про випробування. "Лайнер летів прекрасно", – наголосила вона.

Зверніть увагу! Компанія змогла перевірити системи літака, засоби управління польотом та характеристики керованості. Усі очікування розробників справдилися.

Цей політ став початком комплексної програми випробувань 737-10. Boeing сподівається сертифікувати літак до його запланованого введення в експлуатацію у 2023 році.

Випробування лайнера 737-10: дивіться відео Boeing

Генеральний директор Boeing Commercial Airplanes Стен Діл заявив, що Boeing 737 – 10 цікавить клієнтів компанії. Адже дає їм, зокрема, велику місткість та економію палива. "Наша команда прагне надати літак найвищої якості і надійності", – наголосив він.

Що відомо про новий лайнер Boeing

Boeing 737-10 зможе перевозити до 230 пасажирів. Розробникам вдалося скоротити викиди вуглецю під час його польоту на 14%.

Крім цього, рівень шуму у нового повітряного судна буде на 50% менший у порівнянні з іншими літаками 737 наступного покоління

Цікаво! На початку червня безпілотник Boeing зміг успішно дозаправити винищувач американської армії просто у повітрі. Такі випробування провели вперше в історії ВМС США.