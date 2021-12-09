Нацполиция получила оставшиеся вертолеты Airbus Н145
Источник:фейсбук Олексея Тренина
Во Львов прибыли очередные вертолеты H145 производства Airbus Helicopters. Их будут применять для нужд Национальной полиции Украины.
Это последние из 10 воздушных судов, которые французская компания передала Украине по соглашению с МВД. Два вертолета H145 имеют бортовые номера 07 и 10 "синий", а временная регистрация – D-HBKI и D-HBKR.
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Подробности
Вертолеты поставлены в новой модификации Н145 D3 – с пятью лопастями несущего винта и увеличенной полезной нагрузкой.
Отметим, Украина заключила договор с французской компанией Airbus Helicopters в 2018 году. Договоренности предусматривают поставку 55 вертолетов в рамках проекта "Система единой авиационной безопасности и гражданской защиты МВД". Сумма сделки составляет 551 миллион евро. В общем Украине должны передать:
- 24 единицы Н125 для Государственной пограничной службы Украины;
- 10 единиц Н145 для Национальной полиции;
- 21 единицу Н225 для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины.
Летательные аппараты полностью адаптированы к выполнению разнообразных задач подразделений МВД. Они будут применяться во время антитеррористических, специальных и спасательных операций. В частности, они будут служить для охраны на государственных границах, поддержания общественного порядка и контроля ситуации на дорогах.
Полный текст публикации Алексея Тренина:
Еще одна новая пара Airbus Helicopters H145 для "Национальной полиции" с временными бортовыми D-HBKR и D-HBKI, прибыли в Украину