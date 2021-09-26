Началось строительство первого фрегата Type 31 ВМФ Великобритании
26 сентября 2021 , 21:25Читати новину українською
Источник:New Atlas
Предприятие Babcock International начинает строительство фрегата Venturer. Это главный из пяти кораблей общего назначения класса Type 31, которые заменят суда Type 23.
Стоимость каждого корабля составляет 341 миллион долларов. Запуск главного фрегата запланирован на 2023 год. Также, до 2028 года ВМС Великобритании передадут 4 корабля: Active, Bulldog, Campbeltown и Formidable.
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Характеристики фрегата:
- ЗРК Ceptor компании MBDA;
- 57-мм и две 40-мм морские пушки Bofors;
- 4-координатная РЛС;
- вертолет.
Type 31 будет работать по всему миру, что еще раз будет свидетельствовать о нашем намерении стать глобальным Военно-морским флотом и ведущей Военно-морской державой в Европе,
– отметили представители флота Великобритании.