Генеалогический сайт MyHeritage представил новый сервис – DeepNostalgia. Используя технологию deepfake, компания "оживляет" лица людей на старых фото.

Как отметили авторы проекта, они специально отказались от использования функции речи. Мол, она бы угрожала созданием deepfake-видео с живыми людьми.

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"Мы предлагаем этот сервис для тех, кто хочет использовать его в целях ностальгии. То есть для возврата любимых родственников к жизни", – говорится в сообщении на сайте MyHeritage.

Британское правительство, например, рассматривает законодательные инициативы о технологии "глубоких фейков". Специальная комиссия рассматривает запрет незаконного создания таких видео без согласия.

Как воспользоваться? Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте MyHeritage и загрузить фото. После этого оно превращается в видео, продолжительностью 15 секунд. Функция является бесплатной. На полученном видео человек улыбается, поворачивает голову и смотрит в разные стороны, также моргает. Интересно, что сервис улучшает качество загруженного фото. Технология понравилась пользователям

Заметим, что технология для проекта Deep Nostalgia разработана компанией D-ID из Израиля. Она уже позволила "оживить" многих известных людей – например, королеву Викторию.

А в начале февраля ко дню рождения 16 американского президента Авраама Линкольна MyHeritage опубликовала видео с политиком. В нем он выступает с речью.

Линкольна "оживили": смотрите видео MyHeritage​

Реакция соцсетей

Пользователям соцсетей такой сервис показался довольно жутким, но захватывающим. Многие уже попробовали загрузить на сайт фото своих умерших родственников или знаменитостей.

This is what happens when you stare at art for too long... A @SarahZar drawing via @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/QfX3e4F75L — House Elves Anonymous (@elves_house) February 28, 2021