Жутко, но впечатляет: MyHeritage создала сервис, который "оживляет" умерших
Генеалогический сайт MyHeritage представил новый сервис – DeepNostalgia. Используя технологию deepfake, компания "оживляет" лица людей на старых фото.
Источник:ВВС
Как отметили авторы проекта, они специально отказались от использования функции речи. Мол, она бы угрожала созданием deepfake-видео с живыми людьми.
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"Мы предлагаем этот сервис для тех, кто хочет использовать его в целях ностальгии. То есть для возврата любимых родственников к жизни", – говорится в сообщении на сайте MyHeritage.
Британское правительство, например, рассматривает законодательные инициативы о технологии "глубоких фейков". Специальная комиссия рассматривает запрет незаконного создания таких видео без согласия.
Как воспользоваться?
Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте MyHeritage и загрузить фото. После этого оно превращается в видео, продолжительностью 15 секунд. Функция является бесплатной.
На полученном видео человек улыбается, поворачивает голову и смотрит в разные стороны, также моргает. Интересно, что сервис улучшает качество загруженного фото.
Технология понравилась пользователям
Заметим, что технология для проекта Deep Nostalgia разработана компанией D-ID из Израиля. Она уже позволила "оживить" многих известных людей – например, королеву Викторию.
А в начале февраля ко дню рождения 16 американского президента Авраама Линкольна MyHeritage опубликовала видео с политиком. В нем он выступает с речью.
Линкольна "оживили": смотрите видео MyHeritage
Реакция соцсетей
Пользователям соцсетей такой сервис показался довольно жутким, но захватывающим. Многие уже попробовали загрузить на сайт фото своих умерших родственников или знаменитостей.
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