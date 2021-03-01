Генеалогічний сайт MyHeritage представив новий сервіс – DeepNostalgia. Використовуючи технологію deepfake, компанія "оживляє" обличчя людей на старих фото.

Як наголосили автори проєкту, вони спеціально відмовилися від використання функції мовлення. Мовляв, вона б загрожувала створенням deepfake-відео із живими людьми.

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"Ми пропонуємо цей сервіс для тих, хто хоче використати його з метою ностальгії. Тобто для повернення улюблених родичів до життя", – мовиться у повідомленні на сайті MyHeritage.

Британський уряд, наприклад, розглядає законодавчі ініціативи щодо технології "глибоких фейків". Спеціальна комісія розглядає заборону незаконного створення таких відео без згоди.

Як скористатися? Потрібно всього лиш зареєструватися на сайті MyHeritage та завантажити фото. Після цього воно перетворюється у відео, тривалістю 15 секунд. Функція є безкоштовною.



На отриманому відео людина усміхається, повертає голову в різні сторони, дивитися у різні боки, також моргає. Цікаво, що сервіс покращує якість завантаженого фото. Технологія сподобалася користувачам

Зауважимо, що технологія для проєкту Deep Nostalgia розроблена компанією D-ID з Ізраїлю. Вона вже дозволила "оживити" багатьох відомих людей – наприклад, королеву Вікторію.

А на початку лютого до дня народження 16 американського президента Авраама Лінкольна MyHeritage опублікувала відео з політиком. У ньому він виступає з промовою.

Лінкольна "оживили": дивіться відео MyHeritage

Реакція соцмереж

Користувачам соцмереж такий сервіс видався доволі моторошним, проте захопливим. Чимало людей вже спробували завантажити на сайт фото своїх померлих родичів або знаменитостей.

This is what happens when you stare at art for too long... A @SarahZar drawing via @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/QfX3e4F75L — House Elves Anonymous (@elves_house) February 28, 2021