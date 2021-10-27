Мощность и роскош: японский стартап представил летучий мотоцикл – сколько будет стоить

Японская компания A.L.I. Technologies, специализирующаяся на дронах, представила мощный летучий мотоцикл. XTurismo Limited Edition сможет разгоняться до 100 километров в час.

Предзаказы на ховербайк начали принимать сразу после презентации. Ожидается, что серия из 200 летательных аппаратов поступит первым владельцам к первой половине 2022 года. Однако XTurismo – удовольствие не из дешевых. Стоимость разработки составляет 680 000 долларов.

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Среди инвесторов многочисленные технологические компании. В частности, это – Mitsubishi и Kyocera.

До сих пор выбор заключался в перемещении по земле или небу. Наша цель – предложить новый метод передвижения,

– отметил генеральный директор компании Дайсуке Катано.

Характеристики XTurismo

выполнен в красном и черном цветах;

создан на базе мотоциклетного корпуса из пропеллеров;

оснащен обычным двигателем;

имеет 4 мотора с батарейным питанием;

будет разгоняться до 100 километров в час;

сможет непрерывно летать в течение 40 минут;

при посадке будет опираться на посадочные санки.

Бесспорно, основная проблема все еще заключается в сертификации подобных машин и ограничениях по применению на обычных дорогах. Поэтому пока передвижение разрешено только на отдельных участках.

Разработчики убеждены, что в ближайшем будущем инновационный транспорт будет широко использоваться в ряде отраслей. Так, летучий мотоцикл сможет улучшить и упростить работу спасательных служб. Вероятно, вскоре власти Японии проанализируют перспективы и разрешат таким транспортным средствам передвигаться на уровне с традиционными автомобилями.

Презентация ховербайка XTurismo Limited Edition: смотрите видео