Попередні замовлення на ховербайк розпочали приймати одразу після презентації. Очікується, що серія з 200 літальних апаратів надійде першим власникам до першої половини 2022 року. Проте XTurismo – задоволення не з дешевих. Вартість розробки становить 680 000 доларів.
До теми В Ізраїлі розробили летючий автомобіль: потужне відео
Серед інвесторів численні технологічні компанії. Зокрема, це – Mitsubishi та Kyocera.
Дотепер вибір полягав у переміщенні землею чи небом. Наша мета – запропонувати новий метод пересування,
– відзначив генеральний директор компанії Дайсуке Катано.
Характеристики XTurismo
- виконаний у червоному та чорному кольорах;
- створений на базі мотоциклетного корпусу з пропелерів;
- оснащений звичайним двигуном;
- має 4 мотори з батарейним живленням;
- розганятиметься до 100 кілометрів на годину;
- зможе безперервно літати впродовж 40 хвилин;
- при посадці спиратиметься на посадкові санки.
Розробники переконані, що у найближчому майбутньому інноваційний транспорт широко використовуватиметься у низці галузей. Так, летючий мотоцикл зможе покращити та спростити роботу рятувальних служб. Ймовірно, незабаром влада Японії проаналізує перспективи та дозволить таким транспортним засобам пересуватися на рівні з традиційними автомобілями.
Презентація ховербайка XTurismo Limited Edition: дивіться відео