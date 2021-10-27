Попередні замовлення на ховербайк розпочали приймати одразу після презентації. Очікується, що серія з 200 літальних апаратів надійде першим власникам до першої половини 2022 року. Проте XTurismo – задоволення не з дешевих. Вартість розробки становить 680 000 доларів.

До теми В Ізраїлі розробили летючий автомобіль: потужне відео

Серед інвесторів численні технологічні компанії. Зокрема, це – Mitsubishi та Kyocera.

Дотепер вибір полягав у переміщенні землею чи небом. Наша мета – запропонувати новий метод пересування,

– відзначив генеральний директор компанії Дайсуке Катано.

Характеристики XTurismo

виконаний у червоному та чорному кольорах;

створений на базі мотоциклетного корпусу з пропелерів;

оснащений звичайним двигуном;

має 4 мотори з батарейним живленням;

розганятиметься до 100 кілометрів на годину;

зможе безперервно літати впродовж 40 хвилин;

при посадці спиратиметься на посадкові санки.

Зауважимо! Безперечно, основна проблема все ще полягає у сертифікації подібних машин та обмеженнями щодо застосування на звичайних дорогах. Тож наразі пересування дозволене лише на окремих ділянках.

Розробники переконані, що у найближчому майбутньому інноваційний транспорт широко використовуватиметься у низці галузей. Так, летючий мотоцикл зможе покращити та спростити роботу рятувальних служб. Ймовірно, незабаром влада Японії проаналізує перспективи та дозволить таким транспортним засобам пересуватися на рівні з традиційними автомобілями.

Презентація ховербайка XTurismo Limited Edition: дивіться відео