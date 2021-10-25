Разработка максимально похожа на традиционный автомобиль. Одно из основных преимуществ заключается в отсутствии необходимости специальной инфраструктуры для посадки транспортных средств.
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Ключевая особенность компании – работа с водородными топливными элементами вместо электрических двигательных установок на аккумуляторах. Технология калифорнийской компании HyPoin может обеспечить в 20 раз большую плотность энергии.
Воздушно авто CityHawk: видео
Другие характеристики
- максимальная скорость – 241 километр в час;
- запас хода – около 160 километров.
- уровень шума – 78 децибел;
- предназначен для 5 человек (4 места для пассажиров и 1 – для пилота).