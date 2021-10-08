Мотоцикл Bandit9 Supermarine может развивать до 193 километров в час. Расход топлива составляет 4,1 литра на 100 километров. Роскошный байк оснащен светодиодной подсветкой.
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Другие характеристики
- алюминиевое шасси 7075, что используется в ракетах, космических кораблях и других оборонных программах;
- покрыт пластиком ABS или облегченным корпусом из углеродного волокна;
- выхлопная система из нержавеющей стали (с возможностью модернизации до титана);
- оснащен 8-клапанным двигателем Triumph Twin объемом 900 куб;
- подвеска Nitron (возможность модернизации до Ohlins)
- 4-поршневые тормоза Brembo (возможность модернизации до 6 поршневых Beringer Aerotec)
- вес байка составляет 216 килограммов.
Байк Supermarine / Фото Bandit9 Motorcycles
Известно, что Supermarine ориентирован на состоятельного покупателя. Каждый байк изготавливается на заказ, поэтому цена формируется согласно с комплектацией и пожеланиями владельцев. Ожидается, что первые поставки состоятся в декабре.