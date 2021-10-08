Мотоцикл Bandit9 Supermarine може розвивати до 193 кілометрів за годину. Витрата палива становить 4,1 літра на 100 кілометрів. Розкішний байк оснащений світлодіодною підсвіткою.

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Інші характеристики

алюмінієве шасі 7075, що використовують у ракетах, космічних кораблях та інших оборонних програмах;

покритий пластиком ABS або полегшеним корпусом з вуглецевого волокна;

вихлопна система з нержавіючої сталі (з можливістю модернізації до титану);

оснащений 8-клапанним двигуном Triumph Twin об'ємом 900 куб;

підвіска Nitron (можливість модернізації до Ohlins);

4-поршневі гальма Brembo (можливість модернізації до 6 поршневих Beringer Aerotec);

вага байка складає 216 кілограмів.

Важливо! Інноваційний Supermarine відповідає нормам викидів Євро-5.

Байк Supermarine / Фото Bandit9 Motorcycles

Відомо, що Supermarine орієнтований на заможного покупця. Кожен байк виготовляється на замовлення, відтак ціна формується згідно з комплектацією та побажаннями власників. Очікується, що перші поставки відбудуться у грудні.