Могут выехать на парад: в Киеве отремонтировали партию украинских БТРов – фото

Киевский бронетанковый завод завершил ремонт украинских бронетранспортеров БТР-3ДА. Это удалось сделать ранее согласованных сроков.

Восстановленные бронетранспортеры уже передали заказчику, то есть Министерству обороны Украины. Это произошло 9 июля 2021.

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Соответствующие работы специалисты Киевского бронетанкового завода осуществляли в рамках выполнения договора о ремонте по техническому состоянию.

"Возможно, именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве", – предположили в сообщении.

Сколько машин отремонтировали – неизвестно. Однако на фотографиях, опубликованных на странице завода в фейсбуке, видно колонну с не менее 5 бронетранспортерами.



Завод завершил ремонтные работы / Фото Киевского бронетанкового завода

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