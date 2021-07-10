Могут выехать на парад: в Киеве отремонтировали партию украинских БТРов – фото
Источник:фейсбук Киевского бронетанкового завода
Киевский бронетанковый завод завершил ремонт украинских бронетранспортеров БТР-3ДА. Это удалось сделать ранее согласованных сроков.
Восстановленные бронетранспортеры уже передали заказчику, то есть Министерству обороны Украины. Это произошло 9 июля 2021.
Интересно Для боевых задач: Нацгвардии передали современный вертолет Airbus – фото, видео
Соответствующие работы специалисты Киевского бронетанкового завода осуществляли в рамках выполнения договора о ремонте по техническому состоянию.
"Возможно, именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве", – предположили в сообщении.
Сколько машин отремонтировали – неизвестно. Однако на фотографиях, опубликованных на странице завода в фейсбуке, видно колонну с не менее 5 бронетранспортерами.
Завод завершил ремонтные работы / Фото Киевского бронетанкового завода
Украинский БТР-3ДА: что о нем известно
аку