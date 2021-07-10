Відновлені бронетранспортери вже передали замовнику, тобто Міністерству оборони України. Це відбулося 9 липня 2021 року.
Для бойових завдань: Нацгвардії передали сучасний вертоліт Airbus – фото, відео
Відповідні роботи спеціалісти Київського бронетанкового заводу здійснювали у рамках виконання договору про ремонт за технічним станом.
"Можливо, саме ці бронетранспортери візьмуть участь у параді військ, що відбудеться 24 серпня на Хрещатику та Майдані Незалежності у Києві", – припустили у повідомленні.
Скільки машин відремонтували – невідомо. Проте на фотографіях, опублікованих на сторінці заводу у фейсбуці, видно колону зі щонайменше 5 бронетранспортерами.
Завод завершив ремонтні роботи / Фото Київського бронетанкового заводу
Український БТР-3ДА: що про нього відомо
Джерело: "Вікіпедія"
- Український бронетранспортер з колісною формулою 8×8. Озброєний бойовим модулем "Штурм" з автоматичною гарматою калібру 30 міліметрів.
- Цю броньовану машину почали розробляти в 2000 році, тоді її замовила компанія з ОАЕ. Вже у 2015 році БТР прийняли на забезпечення ЗСУ.