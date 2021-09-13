Мировое признание: легендарные программисты, которые изменили нашу жизнь
Источник:24 канал
Сегодня все программисты мира отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно День программиста приходится на 256-й день года. Отрасль IT объединяет множество талантливых людей, которые создают и развивают цифровые технологии. Эта профессия привлекает все больше представителей по двум причинам: достойная оплата труда и возможность менять жизнь людей к лучшему.
Специально ко Дню программиста Инновации 24 подготовили материал о выдающихся программистах мира и их высказываниях. Возможно, вы не слышали этих фамилий, однако вы точно пользуетесь разработками этих гениев каждый день!
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Программисты, которые изменили нашу жизнь
Тим Бернс-ЛиРазработка: HTTP протокол, который положен в основу работы сети Интернет
Выдающийся программист, которого называют "отцом" Интернета. Он изобрел сайты, серверы и ссылки. Автор труда "Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины", где изложил свои мысли о процессе создания Интернета, его концепцию и видение развития.
Он возглавляет общественную организацию "Альянс за доступный интернет". Главная цель – обеспечение каждого человека быстрым и доступным интернетом. Инициатива пользуется широкой поддержкой, в том числе от Facebook, Microsoft и Google.
Тим Бернс-Ли / Фото с открытых источников
Дональд КнутРазработки: типографская система TeX и связанный язык определения шрифтов и система их рендеринга METAFONT.
Американский информатик, профессор Стэнфордского университета и автор труда "Искусство программирования". Его считают одним из основателей анализа сложных алгоритмов. Кнут создал алгоритм отбора в ленту Facebook и алгоритм подбора похожих товаров для Amazon. Среди его наград: премии Тьюринга и Киото, Национальная научная медаль США и медаль Джона фон Неймана.
Дональд Кнут / Фото Википедии
Джеймс ГослингРазработка: язык программирования Java
Канадский ученый-информатик, широко известный по разработке языка программирования Java и специальной системы для распределения вычислений в сети NEWS.
Кроме того, Гослинг работал над системой для анализа результатов спутниковой телеметрии, разрабатывал алгоритмы для Google и занимается созданием программного обеспечения для проведения подводных исследований.
Джеймс Гослинг / Фото Википедии
Брэм КоэнРазработка: протокол BitTorrent для быстрой загрузки файлов
Выдающийся специалист начал заниматься программированием в возрасте 10 лет. Он признается, что работа в офисе по графику – не его стихия. Он категорически не умеет выполнять бессмысленные и неинтересные задачи.
Коэн является автором решения BitTorrent, которое позволяет загружать огромные объемы данных. Сегодня количество пользователей программы достигает 250 миллионов человек. Технологию BitTorrent используют компании Twitter, Blizzard, World of Tanks, а также – правительство и другие проекты.
Брэм Коэн / Фото с открытых источников
Марк ЦукербергРазработка: социальная сеть Facebook
Американский программист является основателем всемирно известной компании Facebook, приложением которой пользуется огромное количество людей. Интересно, что обслуживанием глобальной социальной сети занимается лишь 10 000 человек по всему миру. Дело в том, что Цукерберг убежден: небольшие команды значительно эффективнее, чем масштабные коллективы.
Марк Цукерберг / Фото Getty Images
Цитаты выдающихся программистов
- "Сегодня ты делаешь код, завтра код делает тебя деньги", – Стив Джобс
- "Завидую тестировщикам: все хотят с ними дружить", – Эндрю Таненбаум.
- "Чем опытнее программист, тем лучше он осознает всю скудность своих знаний и навыков", – Крис Хьюз.
- "Комментарии в коде должны быть похожими на кружевные трусики: маленькими, прозрачными, и оставлять достаточно места для воображения, – Марк Цукерберг.
- "Не экономьте на дизайне: конечный пользователь совсем ничего не понимает в программировании", – Дастин Московиц.
- "Если над кодом работали 20 человек, значит его можно сделать в 20 раз меньше и в 20 раз быстрее, – Бьорн Страуструп.
- "Кофе не помогает программировать, зато он приятен на вкус", – Джеймс Гослинг.
- "Прежде чем начать сеанс парного программирования, уберите из комнаты все острые предметы", – Брендан Ейх.
- "Достаточно сложно управлять программистом, которому не нужны деньги", – Стив Возняк.
- "Идеальному коду место в музее: там ценят всякие древности", – Питер Нортон.