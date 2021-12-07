Microsoft показала, как может выглядеть идеальное рабочее место: футуристические фото
Источник:Digital Trends
Microsoft представила новый концепт – современную кабину Flowspace Pod. В компании полагают, что именно так может выглядеть рабочее место будущего.
Проект был создан разработчиками отдела Microsoft Office Envisioning Team. Главный дизайнер – Антон Эндрюс.
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О концепте
Непростой 2021 год окончательно доказал: мир больше не будет таким, как прежде. Изменения коснулись почти всех сфер деятельности. Сегодня все больше людей совмещают работу в офисе и дома. Поэтому компания Microsoft представила собственное видение идеального рабочего места.
Flowspace Pod – современная капсула, исполнена в стиле минимализма. В ней есть все необходимое для обеспечения комфортной и эффективной работы в гибридном режиме.
Flowspace Pod / Фото Microsoft
Преимущества Flowspace
- ничего лишнего – стол, кресло и компьютер;
- положение большого дисплея изменяется для обеспечения эргономичности;
- капсула открыта с обеих сторон с целью облегчения совместной работы;
- встроена приятная подсветка;
- кабина оснащена выдвижными боковыми панелями;
- предусмотрены динамики для видеозвонков;
- пользователь получает уютное, а не замкнутое пространство.
Пока неизвестно, планирует ли Microsoft коммерциализировать концепт. Однако он уже получил награду Red Dot Design Concept 2021 года.