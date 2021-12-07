Проєкт створили розробники відділу Microsoft Office Envisioning Team. Головний дизайнер – Антон Ендрюс.

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Про концепт

Непростий 2021 рік остаточно довів: світ більше не буде таким, як раніше. Зміни зачепили майже всі сфери діяльності. Сьогодні все більше людей поєднують роботу в офісі та вдома. Тому компанія Microsoft представила власне бачення ідеального робочого місця.

Flowspace Pod – сучасна капсула, виконана у стилі мінімалізму. У ній є все необхідне для забезпечення комфортної та ефективної роботи у гібридному режимі.

Flowspace Pod / Фото Microsoft

Переваги Flowspace

нічого зайвого – стіл, крісло та комп'ютер;

положення великого дисплея змінюється для забезпечення ергономічності;

капсула відкрита з обох боків з метою полегшення спільної роботи;

вбудовано приємне підсвічування;

кабіна оснащена висувними бічними панелями;

передбачені динаміки для відеодзвінків;

користувач отримує затишний, а не замкнутий простір.

Поки що невідомо, чи планує Microsoft комерціалізувати концепт. Однак він уже отримав нагороду Red Dot Design Concept 2021.