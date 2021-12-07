Проєкт створили розробники відділу Microsoft Office Envisioning Team. Головний дизайнер – Антон Ендрюс.
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Про концепт
Непростий 2021 рік остаточно довів: світ більше не буде таким, як раніше. Зміни зачепили майже всі сфери діяльності. Сьогодні все більше людей поєднують роботу в офісі та вдома. Тому компанія Microsoft представила власне бачення ідеального робочого місця.
Flowspace Pod – сучасна капсула, виконана у стилі мінімалізму. У ній є все необхідне для забезпечення комфортної та ефективної роботи у гібридному режимі.
Flowspace Pod / Фото Microsoft
Переваги Flowspace
- нічого зайвого – стіл, крісло та комп'ютер;
- положення великого дисплея змінюється для забезпечення ергономічності;
- капсула відкрита з обох боків з метою полегшення спільної роботи;
- вбудовано приємне підсвічування;
- кабіна оснащена висувними бічними панелями;
- передбачені динаміки для відеодзвінків;
- користувач отримує затишний, а не замкнутий простір.
Поки що невідомо, чи планує Microsoft комерціалізувати концепт. Однак він уже отримав нагороду Red Dot Design Concept 2021.