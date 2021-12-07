Проект был создан разработчиками отдела Microsoft Office Envisioning Team. Главный дизайнер – Антон Эндрюс.

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О концепте

Непростой 2021 год окончательно доказал: мир больше не будет таким, как прежде. Изменения коснулись почти всех сфер деятельности. Сегодня все больше людей совмещают работу в офисе и дома. Поэтому компания Microsoft представила собственное видение идеального рабочего места.

Flowspace Pod – современная капсула, исполнена в стиле минимализма. В ней есть все необходимое для обеспечения комфортной и эффективной работы в гибридном режиме.

Flowspace Pod / Фото Microsoft

Преимущества Flowspace

ничего лишнего – стол, кресло и компьютер;

положение большого дисплея изменяется для обеспечения эргономичности;

капсула открыта с обеих сторон с целью облегчения совместной работы;

встроена приятная подсветка;

кабина оснащена выдвижными боковыми панелями;

предусмотрены динамики для видеозвонков;

пользователь получает уютное, а не замкнутое пространство.

Пока неизвестно, планирует ли Microsoft коммерциализировать концепт. Однако он уже получил награду Red Dot Design Concept 2021 года.