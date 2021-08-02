Авторы инициативы объясняют, что они стремятся способствовать экологическому образованию и сознанию детей. Именно поэтому скульптуры сделаны в виде рыб, которых нужно "накормить" пластиком. Его будут регулярно вывозить на переработку.

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Почему это важно

Главная цель инициативы – привлечь внимание к проблеме загрязнения моря пластиком, которая является довольно серьезной и актуальной сегодня.

У нас был лозунг: "Лучше пластик будет в металлической рыбке, чем в той, что плавает в море". Проект оказался очень сложным с точки зрения реализации. Металлическая скульптура, с одной стороны, должна быть эстетичной, с другой – вандалоустойчивой,

– отмечает руководитель департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканян.

Справка: Инсталляция создана в рамках проекта Re-Mo-Re, что победил в программе малых грантов "Бюджет общественного участия". Инициаторами идеи стали общественная организация "ЭКО ГРУППА" и Зеленый совет при исполнительном комитете Мариупольского городского совета. Так, на средства общественного бюджета на мариупольское побережье доставят и установят 5 разноцветных инсталляций.