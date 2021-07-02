Электропоезда EMU оснащены современными инновационными технологиями. Говорится, в частности, о интеллектуальном анализе данных и беспроводной сеть на основе 5G.

ИнтересноКрупнейший в мире плавучий госпиталь отправляется в первый рейс: фото

Как сообщила компания CRRC Changchun Railway Vehicles, которая является разработчиком подвижного состава, этот поезд с 12,5-метровым локомотивом имеет бионическую конструкцию.

Такой тип конструкции предусматривает уменьшение аэродинамического сопротивления на 7,4% и сокращение потребления энергии на 10% по сравнению с поездом серии "Фусинь".

Так выглядит новый скоростной поезд EMU / Фото Xinhua

Чем особые поезда EMU

В вагонах первого класса установлены кресла с подголовниками, которые можно регулировать. Кроме того, там есть электрические подножки для комфортной поездки. Зато в вагонах второго класса каждое пассажирское место оборудовано USB-портом. Это позволит заряжать смартфон или ноутбук во время поездки.

Разработчики добавили безбарьерные вагоны, двери там значительно шире, чем в обычных. Также есть место для хранения колясок, которыми пользуются люди с инвалидностью. Там размещены и схемы передвижения поездом, выполненные шрифтом Брайля.

Обратите внимание! Еще одна весомое преимущество – уровень громкости звука в вагонах таких "умных" поездов EMU втрое ниже, чем в других вагонах.

Кондиционирования воздуха осуществляется автоматически, согласно анализу разницы температур и давления внутри поезда и за его пределами.

Как отметили в Changchun Railway Vehicles новое поколение поездов будет предлагать пассажирам более комфортные условия и услуги, а потребление энергии значительно уменьшится.