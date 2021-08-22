NFT Тайсон создал вместе с молодым цифровым художником Кори Ван Лью. Это неоновые иллюстрации выдающихся моментов карьеры экс-боксера, в частности нокауты, победы в чемпионатах и получения титулов.

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Коллекция NFT Майка Тайсона

В коллекцию вошел набор из 10 токенов, набор из 5 токенов по 50 экземпляров, 250 карточек и 1 NFT под названием The Ultimate Mike Tyson. Объемы торгов, по состоянию на 20 августа, превысили 1,4 миллиона долларов.

Справка. NFT (невзаимозаменяемые токены) – это особый тип криптовалюты. Представляет собой активы, которые существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом.

NFT Майка Тайсона: смотрите неоновые иллюстрации

Добавим, что Майк Тайсон – не первый боксер, который выпустил собственную NFT-коллекцию. В марте этого года ограниченным тиражом вышли токены Флойда Мейвезера, многократного чемпиона мира в полусреднем весе. Коллекция состояла из произведений искусства и памятных личных вещей боксера.