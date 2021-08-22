NFT Тайсон створив разом з молодим цифровим художником Корі Ван Лью. Це неонові ілюстрації визначних моментів кар'єри ексбоксера, зокрема нокаути, перемоги у чемпіонатах та отримання титулів.

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Колекція NFT Майка Тайсона

В колекцію ввійшов набір з 10 токенів, набір з 5 токенів по 50 екземплярів, 250 карток та 1 NFT під назвою The Ultimate Mike Tyson. Об'єми торгів, станом на 20 серпня, перевищили 1,4 мільйона доларів.

Довідка. NFT (невзаємозамінні токени) – це особливий тип криптовалюти. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом.

NFT Майка Тайсона: дивіться неонові ілюстрації

Додамо, що Майк Тайсон – не перший боксер, який випустив власну NFT-колекцію. У березні цього року обмеженим тиражем вийшли токени Флойда Мейвезера, багаторазового чемпіона світу у напівсередній вазі. Колекція складалась із витворів мистецтва та пам'ятних особистих речей боксера.