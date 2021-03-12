Львов на ощупь: украинец создает копии туристических достопримечательностей для незрячих – видео
В Украине появляется все больше инициатив, которые делают искусство доступным для людей с инвалидностью. Во Львове тактильные модели памятников архитектуры для незрячих создает скульптор Василий Одрехивский.
В его работах, в частности, модели Львовской оперы, городской ратуши, собора Святого Юра, макет княжеского Львова XIII века.
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Я иногда задумываюсь над тем, как это – не видеть и впервые познать, в каком городе ты живешь,
– отметил Василий Одрехивский.
Идея создавать тактильные модели пришла к Василию со знакомством с Оксаной Потимко, директором львовского отделения "Украинского союза инвалидов – УСИ".
По ее данным, во Львове живет около 1 300 людей с нарушением зрения. Некоторые из них не представляет, как выглядят привычные для львовян улице. "В незрячих кончики пальцев – это их глаза", – пояснила Потимко.
Скульптор создает тактильные копии памятников архитектуры / Фото Ukraїner, Анастасия Ярощук
Как создают тактильные копии
Чувствительность прикосновения незрячих очень высока, поэтому тактильные макеты воспроизводят с мельчайшими деталями, филигранно шлифуют каждый элемент.
- Сначала делают чертежи и расчеты.
- Затем с помощью 3D-принтера печатают пластмассовую рабочую модель.
- Детали и дополнительные элементы долепливают руками из глины или гипса.
- На завершающем этапе с рабочей модели снимают форму и отливают в бронзе.
- Финальный макет дошлифовуют вручную.
- Тактильные бронзовые модели устанавливают рядом с оригиналами.
Больше о Василие Одрехивском и его работах: смотрите в видео Ukraїner
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