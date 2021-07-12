Для реализации поставленной цели привлекли: мецената Владимира Елисеева, две компании, ведущие дорожные работы в области (ООО "Ростдорстрой" и ООО "Славдорстрой"), нардепов Алексея Кузнецова и Артема Дубнова и руководство ДСНС.

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Детали

Первый государственный пожарно-спасательный отряд получил сертификаты на две пожарные автоцистерны емкостью четыре тонны на базе автомобиля STEYR. В свою очередь пятый государственный пожарно-спасательный отряд - на пожарную автоцистерну емкостью две тонны на базе аналогичного авто.

Автомобили изнутри / Фото Луганской ОГА

Вместе мы прилагаем все усилия, чтобы спасатели могли работать на современной и эффективной технике, а также быстро реагировали на вызовы природы. Благодарен всем, кто был причастен к воплощению этой мысли в реальность,

– отметил председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, австрийская техника прошла комплексную проверку сотрудниками пожарно-спасательных подразделений. Так, в случае вероятного лесного пожара, специалисты службы будут готовы к борьбе со стихией.

Спецтехника / Фото Луганской ОГА

Кроме того, начальник Главного управления ДСНС Украины в Луганской области Михаил Пшик, вручил сертификаты: