Для реалізації поставленої мети залучили: мецената Володимира Єлісєєва, дві компанії, що ведуть дорожні роботи в області (ТОВ "Ростдорстрой" та ООО "Славдорстрой"), нардепів Олексія Кузнєцова та Артема Дубнова та керівництво ДСНС.

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Перший державний пожежно-рятувальний загін отримав сертифікати на дві пожежні автоцистерни ємністю чотири тонни на базі автомобіля STEYR. Своєю чергою п’ятий державний пожежно-рятувальний загін – на пожежну автоцистерну ємністю дві тонни на базі аналогічного авто.

Автомобілі зсередини / Фото Луганської ОДА

Разом ми докладаємо усіх зусилля, аби рятувальники могли працювати на сучасній і ефективній техніці, а також швидко реагували на виклики природи. Вдячний всім, хто був причетний до втілення цієї думки у реальність,

– відзначив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, австрійська техніка пройшла комплексну перевірку співробітниками пожежно-рятувальних підрозділів. Так, у випадку імовірної лісової пожежі, фахівці служби будуть готові до боротьби зі стихією.



Спецтехніка / Фото Луганської ОДА

Крім того, начальник Головного управління ДСНС України у Луганській області Михайло Пшик, вручив сертифікати: