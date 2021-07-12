Для реалізації поставленої мети залучили: мецената Володимира Єлісєєва, дві компанії, що ведуть дорожні роботи в області (ТОВ "Ростдорстрой" та ООО "Славдорстрой"), нардепів Олексія Кузнєцова та Артема Дубнова та керівництво ДСНС.
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Деталі
Перший державний пожежно-рятувальний загін отримав сертифікати на дві пожежні автоцистерни ємністю чотири тонни на базі автомобіля STEYR. Своєю чергою п’ятий державний пожежно-рятувальний загін – на пожежну автоцистерну ємністю дві тонни на базі аналогічного авто.
Автомобілі зсередини / Фото Луганської ОДА
Разом ми докладаємо усіх зусилля, аби рятувальники могли працювати на сучасній і ефективній техніці, а також швидко реагували на виклики природи. Вдячний всім, хто був причетний до втілення цієї думки у реальність,
– відзначив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, австрійська техніка пройшла комплексну перевірку співробітниками пожежно-рятувальних підрозділів. Так, у випадку імовірної лісової пожежі, фахівці служби будуть готові до боротьби зі стихією.
Спецтехніка / Фото Луганської ОДА
Крім того, начальник Головного управління ДСНС України у Луганській області Михайло Пшик, вручив сертифікати:
- на пожежну автоцистерну ємністю вісім тонн на базі автомобіля КРАЗ 6511;
- на пожежну автоцистерну ємністю вісім тонн на базі автомобіля МАЗ 63022
- на три оперативно-піротехнічніх автомобіля на базі Mitsubishi L 200;
- на оперативно-піротехнічний водолазний автомобіль на базі Ford Transit.