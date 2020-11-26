На Мальдивах появилось немало новых локаций для путешественников, от которых захватывает дух. Они позволят туристам наслаждаться отдыхом и одновременно соблюдать социальную дистанцию.

Островное государство снова открылось для посетителей 15 июля, с тех пор его уже посетили более 57 000 туристов, пишет CNBC.

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В ноябре страна начала рекламную кампанию со слоганом: "Изоляция никогда не выглядела так хорошо".

Важно! Чтобы посетить острова, посетители должны получить отрицательный тест на COVID-19 и заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья.

Курорты увеличили количество уборок и добавили бесконтактные регистрации, но именно приватность и уединенность могут привлечь путешественников.

Рестораны на деревьях

В ресторане Terra гости отеля Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi могут поесть в бамбуковых капсулах на вершине дерева. Они похожи на птичьи гнезда и рассчитаны на 2 или 4 человека.



Так выглядят бамбуковые капсулы на Мальдивах / Фото Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

Жизнь посреди океана

На курорте Conrad Maldives Rangali Island есть "частный аквариум". Это номер, который расположен под водой на глубине 5 метров. Верхняя часть комнаты изготовлена ​​из прозрачного материала.



Подводная спальня для путешественников на Мальдивах / Фото Conrad Maldives Rangali Island

Персональный дворецкий, шеф-повар и частный трансфер на гидросамолете включены в VIP-пакет – он обойдется в минимум 46 500 долларов за ночь.

"Пузырь" на пляже

Отель Finolhu предлагает гостям роскошные прозрачные капсулы на пляже. Пакет услуг предполагает наличие личного дворецкого и барбекю с видом на океан.



Живописный пейзаж, который предлагает отель на Мальдивах / Фото Finolhu

День социального дистанцирования

Курорт Kurumba запустил новую услугу для гостей – "Только ты, я и время". Она предусматривает день социального дистанцирования – частный завтрак, снорклинг, доставку обеда и ужина, спа-процедур и ночь кино.



Один из курортов запустил приложение с услугами социального дистанцирования / Фото Kurumba

Работа с "рая на земле"

Те, кто приехал на Мальдивы, чтобы поработать в изоляции, могут забронировать месячный пакет "Работа из рая" на Pullman Maldives Maamutaa.

В него включены услуги личного тренера, 1 занятие дайвингом или 1 спа-процедура в неделю и ночь в подводной вилле.



Есть туристические пакеты для тех, кто продолжает работать / Фото Pullman Maldives Maamutaa

Изоляция на необитаемом острове

Посетители курорта Coco Palm Dhuni Kolhu могут провести время на необитаемом острове Эмбуду, до него можно добраться на скоростном катере за несколько минут.



Необитаемый остров Эмбуду – отличный вариант для изоляции / Фото Agoda

Отметим, что такая услуга предусматривает 2 ночи на острове с утренними и обеденными пикниками, а также включает ужины-барбекю.