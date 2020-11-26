На Мальдівах з'явилося чимало нових локацій для мандрівників, від яких перехоплює подих. Вони дозволять туристам насолоджуватися відпочинком та водночас дотримуватися соціальної дистанції.

Острівна держава знову відкрилася для відвідувачів 15 липня, відтоді її вже відвідали понад 57 000 туристів, пише CNBC.

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У листопаді країна розпочала маркетингову кампанію зі слоганом: "Ізоляція ніколи не виглядала так добре".

Важливо! Щоб відвідати острови, відвідувачі повинні отримати негативний тест на COVID-19 та заповнити онлайн-декларацію про стан здоров'я.

Курорти збільшили кількість прибирань та додали безконтактні реєстрації, але саме приватність та відокремленість можуть привабити мандрівників.

Ресторани на деревах

У ресторані Terra гості готелю Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi можуть поїсти у бамбукових капсулах на вершині дерева. Вони схожі на пташині гнізда та розраховані на 2 або 4 людей.



Так виглядають бамбукові капсули на Мальдівах / Фото Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

Життя посеред океану

На курорті Conrad Maldives Rangali Island є "приватний акваріум". Це номер, який розташований під водою на глибині 5 метрів. Верхня частина кімнати виготовлена з прозорого матеріалу.



Підводна спальня для мандрівників на Мальдівах / Фото Conrad Maldives Rangali Island

Персональний дворецький, шеф-кухар та приватний трансфер на гідролітаку включені у VIP-пакет – він обійдеться у щонайменше 46,5 тисяч доларів за ніч.

"Бульбашка" на пляжі

Готель Finolhu пропонує гостям розкішні прозорі капсули на пляжі. Пакет послуг передбачає наявність особистого дворецького та барбекю з видом на океан.



Мальовничий краєвид, який пропонує готель на Мальдівах / Фото Finolhu

День соціального дистанціювання

Курорт Kurumba запустив нову послугу для гостей – "Тільки ти, я та час". Вона передбачає день соціального дистанціювання – приватний сніданок, снорклінг, доставку обіду й вечері, спа-процедур та ніч кіно.



Один з курортів запустив додаток з послугами соціального дистанціювання / Фото Kurumba

Робота з "раю на землі"

Ті, хто приїхали на Мальдіви, аби попрацювати в ізоляції, можуть забронювати місячний пакет "Робота з раю" на Pullman Maldives Maamutaa.

До нього включені послуги особистого тренера, 1 заняття дайвінгом або спа-процедура на тиждень та ніч у підводній віллі.



Є відпочинкові пакети для тих, хто продовжує працювати / Фото Pullman Maldives Maamutaa

Ізоляція на безлюдному острові

Відвідувачі курорту Coco Palm Dhuni Kolhu можуть провести час на безлюдному острові Ембуду, до нього можна дістатися на швидкісному катері за кілька хвилин.



Безлюдний острів Ембуду – чудовий варіант для ізоляції / Фото Agoda

Зазначимо, що така послуга передбачає 2 ночі на острові з ранковими та обідніми пікніками, а також включає вечері-барбекю.