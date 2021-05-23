Лазерный пистолет напечатали на 3D-принтере: он может расплавить металл – видео

Небольшой лазерный пистолет удалось напечатать на 3D-принтере. Разработка действительно поражает, ведь способна воздействовать даже на металл, в результате чего он плавится.

Лазерное устройство за считанные секунды поджигает бумагу, дерево и быстро плавит металл.

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Детали

Мощность пистолета составляет 100 Вт. Он питается от блока батарей на 250 Вт. Это обеспечивает достаточное количество энергии для работы устройства.

Испытания

Разработчик уже протестировал лазерный пистолет на

картонной коробке

деревянной доске;

жестяной банке;

куске металла.

Заметим, картон почти сразу загорелся, древесина также продержалась недолго, а банка выдержала влияние устройства в течение всего 5 секунд. Более того, металл, в результате, тоже расплавился.

Бесспорно, автор заслуживает внимания за такую ​​самобытную и высокотехнологичную разработку. Однако лазерный пистолет является довольно опасным, ведь может привести к пожару и нанести вред жизни и здоровью людей.