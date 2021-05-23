Лазерный пистолет напечатали на 3D-принтере: он может расплавить металл – видео

23 мая 2021 , 12:22
Читати новину українською

Источник:

Радіо .Максимум

Небольшой лазерный пистолет удалось напечатать на 3D-принтере. Разработка действительно поражает, ведь способна воздействовать даже на металл, в результате чего он плавится.

Лазерное устройство за считанные секунды поджигает бумагу, дерево и быстро плавит металл. 

Не пропустите Американская армия показала современный прибор ночного видения: видео

Детали

Мощность пистолета составляет 100 Вт. Он питается от блока батарей на 250 Вт. Это обеспечивает достаточное количество энергии для работы устройства.

Испытания

Разработчик уже протестировал лазерный пистолет на

  • картонной коробке
  • деревянной доске;
  • жестяной банке;
  • куске металла.

Заметим, картон почти сразу загорелся, древесина также продержалась недолго, а банка выдержала влияние устройства в течение всего 5 секунд. Более того, металл, в результате, тоже расплавился.

Будьте внимательны! Бесспорно, автор заслуживает внимания за такую ​​самобытную и высокотехнологичную разработку. Однако лазерный пистолет является довольно опасным, ведь может привести к пожару и нанести вред жизни и здоровью людей.
Автор: Катерина Сердюк