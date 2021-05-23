Лазерное устройство за считанные секунды поджигает бумагу, дерево и быстро плавит металл. 

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Детали

Мощность пистолета составляет 100 Вт. Он питается от блока батарей на 250 Вт. Это обеспечивает достаточное количество энергии для работы устройства.

Испытания

Разработчик уже протестировал лазерный пистолет на

  • картонной коробке
  • деревянной доске;
  • жестяной банке;
  • куске металла.

Заметим, картон почти сразу загорелся, древесина также продержалась недолго, а банка выдержала влияние устройства в течение всего 5 секунд. Более того, металл, в результате, тоже расплавился.