Лазерное устройство за считанные секунды поджигает бумагу, дерево и быстро плавит металл.
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Детали
Мощность пистолета составляет 100 Вт. Он питается от блока батарей на 250 Вт. Это обеспечивает достаточное количество энергии для работы устройства.
Испытания
Разработчик уже протестировал лазерный пистолет на
- картонной коробке
- деревянной доске;
- жестяной банке;
- куске металла.
Заметим, картон почти сразу загорелся, древесина также продержалась недолго, а банка выдержала влияние устройства в течение всего 5 секунд. Более того, металл, в результате, тоже расплавился.