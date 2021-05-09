Это – инновационная разработка компании L3Harris Technologies. Ее уже называют самыми передовыми очками ночного видения в мире. Соответствующее видео опубликовала военная группа Lancer Brigade.
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Бинокль с улучшенными очками ночного видения создан специально для использования на поле боя. Армия США получила 4 500 таких устройств.
ENVG-B предлагает широкое поле зрения, чем традиционные монокулярные очки. Устройство позволяет военным лучше видеть в темноте и сквозь такие препятствия как пыль, туман и дым.
"Боле битвы" через устройство ENVG-B: смотрите видео
Благодаря опции "изображение в изображении" солдаты могут одновременно видеть, расположенного перед ними и куда нацеливается их оружие.
Армия впервые начала разработку ENVG-B как замену старым монокулярным приборам ночного видения PVS-14 осенью 2019 в форте Райли в штате Канзас.
Дальнейшие планы военных
Следующим шагом на пути развития армейской технологии ночного видения является футуристический проекционный дисплей IVAS. Это интегрированная система дополненной реальности.