Это – инновационная разработка компании L3Harris Technologies. Ее уже называют самыми передовыми очками ночного видения в мире. Соответствующее видео опубликовала военная группа Lancer Brigade.

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Бинокль с улучшенными очками ночного видения создан специально для использования на поле боя. Армия США получила 4 500 таких устройств.

ENVG-B предлагает широкое поле зрения, чем традиционные монокулярные очки. Устройство позволяет военным лучше видеть в темноте и сквозь такие препятствия как пыль, туман и дым.

"Боле битвы" через устройство ENVG-B: смотрите видео​

Благодаря опции "изображение в изображении" солдаты могут одновременно видеть, расположенного перед ними и куда нацеливается их оружие.

Армия впервые начала разработку ENVG-B как замену старым монокулярным приборам ночного видения PVS-14 осенью 2019 в форте Райли в штате Канзас.

Дальнейшие планы военных

Следующим шагом на пути развития армейской технологии ночного видения является футуристический проекционный дисплей IVAS. Это интегрированная система дополненной реальности.

Обратите внимание! В американской армии заявили, что намерены начать поставки своих новых очков IVAS уже в конце 2014 года.