Лазерную технику в медицине исследовали и начал использовать в 60-х годах прошлого века. Лазер – это тонкий и мощный световой луч, который используют для проведения косметологических процедур, операций в стоматологии, офтальмологии и даже онкохирургии.

С появлением лазерного оборудования открылись новые возможности в сфере дерматологии и косметологии. Следовательно, врачам удается решать самые сложные задачи и творить настоящие чудеса, рассказывает Куншт.

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Лазер позволяет выполнять самые разнообразные косметические процедуры, такие как: терапия сосудистых и пигментных патологий, коррекция и удаление рубцов и татуировок. Также, лазер советуют использовать в борьбе с врожденными или приобретенными болезнями или дефектами кожи. Он удаляет отмершие клетки кожи, стимулирует рост новых и выполняет функцию фотоомоложения – разглаживает морщины и выравнивает цвет кожи.

Как работает Основой работы лазера является процесс вынужденного излучения, который является следствием внешнего воздействия. Основные его составляющие: внешний источник накачки, активная лазерная среда и оптический резонатор.

Внешний источник накачки – это тепловое, оптическое, химическое или электрический источник энергии, которая в конечном итоге превращается в энергию лазерного излучения. Активная лазерная среда – это атомы, молекулы газа, кристаллы или стекловолокно. Оптический резонатор – это система из двух зеркал, между которыми располагается активная среда. Энергия накачки возбуждает атомы активной среды, которые выпускают световой луч, многократно усиливается и фокусируется, проходя через оптический резонатор.

Глубина проникновения луча в биологические ткани зависит от длины волны. Чаще всего применяется диапазон излучения от зеленого (от 500 нм) до ближнего инфракрасного (до 1500 нм) света. Сегодня источниками такого света, кроме лазеров, является широкополосные импульсные лампы (IPL), которые используются для фотоомоложения. Ультрафиолет может вызвать проблемы с кожей, глазами, кровеносными сосудами и иммунной системой. Его используют только для фототерапии дерматологических заболеваний кожи.

Фото: gettyimages.com

Типи лазеров в косметологии

Рубиновый

Удаление доброкачественных опухолей и борьба с расширением мелких сосудов кожи, при отсутствии воспаления.

Гелий-неоновый

Используют для удаления пигментных пятен, сосудистой сетки и для лечения пульпита и кариеса в стоматологии.

Диодный лазер

Используют для удаления татуировок, волосяного покрова и пигментных пятен.

Фото: gettyimages.com

Неодимый лазер

Используют для широкого спектра процедур: от удаления гемангиом до омоложения.

Лазер, который работает на кристале олександрита

Золотой стандарт для эпиляции с глубиной проникновения к волосяному фоликулу 4320 микронов.

Эрбиевый и углекислотный лазеры

Используют для шлифовки рубцов и омоложения кожи.

Фото: gettyimages.com

Влияние на биологические ткани

Возможность сфокусировать большое количесво энергии на небольшой площади позволяет избирательно воздействовать на биоткани и дозировать степень этого влияния (от коагуляции до испарения и даже разреза). Современная медицина позволяет удалять избыток жировой ткани посредством взаимодействия лазерного излучения нужной интенсивности из адипоцитов (клеток, из которых состоит жировая ткань). Мембраны жировых клеток разрушаются, а их содержание – маслянистый раствор – устраняется специальным микронасосом или шприцом. Процедура не требует госпитализации пациента и может быть проведена в амбулаторном режиме.

Подводя итоги, развитие лазерной медицины происходит в трех основных направлениях: диагностика, хирургия и терапия. Сейчас мировое медицинское сообщество пытается свести хирургическое вмешательство к минимуму. С помощью широкого диапазона характеристик и материалов, используемых в технике, эстетическая медицина позволяет удалять большинство недостатков кожи и даже предлагает избавиться от подкожного жира на разных частях тела.