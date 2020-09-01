Лазерну техніку в медицині відкрили та почали застосовувати у 60-х роках минулого сторіччя. Лазер – це тонкий та потужний світловий промінь, який використовують для проведення косметологічних процедур, операцій в стоматології, офтальмології та навіть онкохірургії.

З появою лазерного обладнання відкрилися нові можливості у сфері дерматології та косметології. Відтак, лікарям вдається вирішувати найскладніші завдання та творити справжні дива, розповідає Куншт.

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Лазер дозволяє виконувати найрізноманітніші косметичні процедури, такі як: терапія судинних та пігментних патологій, корекція та видалення рубців та татуювань. Також, лазер радять використовувати у боротьбі з вродженими або набутими хворобами чи дефектами шкіри. Він видаляє відмерлі клітини шкіри, стимулює ріст нових та виконує функцію фотоомолодження - розгладжує зморшки та вирівнює колір шкіри.

Як працює Основою роботи лазера є процес вимушеного випромінювання, що є наслідком зовнішнього впливу. Основні його складові: зовнішнє джерело накачування, активне лазерне середовище та оптичний резонатор.

Зовнішнє джерело накачування – це теплове, оптичне, хімічне або електричне джерело енергії, яка зрештою перетворюється на енергію лазерного випромінювання.

Активне лазерне середовище – це атоми, молекули газу, кристали або скловолокно.

Оптичний резонатор – це система з двох дзеркал, між якими розташовується активне середовище. Енергія накачування збуджує атоми активного середовища, які випускають світловий промінь, що багаторазово посилюється й фокусується, проходячи через оптичний резонатор.

Глибина проникнення променя у біологічні тканини залежить від довжини хвилі. Найчастіше застосовується діапазон випромінювання від зеленого (від 500 нм) до ближнього інфрачервоного (до 1500 нм) світла. Сьогодні джерелами такого світла, крім лазерів, є широкосмугові імпульсні лампи (IPL), які використовуються для фотоомолодження. Ультрафіолет може спричиняти проблеми зі шкірою, очима, кровоносними судинами та імунною системою. Його використовують лише для фототерапії дерматологічних захворювань шкіри.

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Типи лазерів у косметології

Рубіновий

Видалення доброякісних пухлин та борютьба зі стійким розширенням дрібних судин шкіри, за умови відсутності запалення.

Гелій-неоновий

Використовують для видалення пігментних плям, судинної сітки і для лікування пульпіту та карієсу у стоматології.

Діодний лазер

Використовується для епіляції, видалення татуювання та пігментних плям.

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Неодимий лазер

Використовується для широкого спектра процедур: від видалення гемангіом до омолодження шкіри..

Лазер, що працює на кристалі олександриту

Золотий стандарт для епіляції з глибиною проникнення до волосяного фолікула (4320 мікронів).

Ербієвий та вуглекислотний лазери

Застосовують для шліфування рубців та омолодження шкіри.

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Вплив на біологічні тканини

Можливість сфокусувати велику енергію на дуже малій площі дозволяє вибірково впливати на біотканину й дозувати ступінь цього впливу (від коагуляції до випаровування та навіть розрізу). Сучасна медицина дозволяє видаляти надлишок жирової тканини за допомогою взаємодії лазерного випромінювання потрібної інтенсивності з адипоцитами (клітинами, з яких складається жирова тканина). Мембрани жирових клітин руйнуються, а їхній вміст – маслянистий розчин – усувається спеціальним мікронасосом або шприцом. Процедура не потребує госпіталізації пацієнта і може бути проведена в амбулаторному режимі.

Підсумовуючи, розвиток лазерної медицини відбувається за трьома основними напрямками: діагностика, хірургія і терапія. Наразі світова медична спільнота намагається звести хірургічне втручання до мінімуму. За допомогою широкого діапазону характеристик та матеріалів, що використовуються у лазерній техніці, естетична медицина дозволяє видаляти більшість недоліків шкіри і навіть пропонує позбутись підшкірного жиру в різних зонах тіла.