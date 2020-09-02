В современной науке и культуре потребления стало предметом интереса относительно недавно. Человеческое потребления – это культурная практика, у нее есть "смысл", "ценность", "цель". Ведь семь хочется не только есть, передвигаться и удовлетворять свои потребности.

Современный человек стремится иметь возможность идти по зову своего сердца, добиваться успеха, самореализовываться, получать эстетическое удовольствие от повседневных процессов и чувствовать уважение окружающих, рассказывает Постнаука.

Потребление 21 века становится все более культуральным. Гендерные, расовые, национальные и религиозные идентичности постоянно заявляют о себе с новой силой и связаны не только с положительным, но и с негативным аутентичным опытом. Философ Виталий Куренной рассказал, почему дорогие машины и золотые цепи остались в прошлом и какой будет культура потребления в будущем.

Шесть типов потребления

Потреблять, чтобы выжить

Базовое потребление связано с выживанием. Оно до сих пор очень распространено: огромное количество людей на нашей планете продолжают ежедневно бороться за жизнь, работать, чтобы обеспечить себя минимальными средствами для выживания. На улицах даже самых богатых городов мира мы встретим бездомных людей, которые решают для себя ежедневную задачу пропитания и ночлега. Какими бы высокоразвитыми ни были современные общества, в них всегда будут существовать те, кто находится в поиске удовлетворения своих базовых потребностей.

Функциональное потребление

Этот тип потребления следует из базовой модели поведения современного человека. Она основана на рациональной калькуляции средств, необходимых для достижения определенной цели. Здесь мы имеем дело с поведением человека, который рационально сравнивает свои потребности и возможности, пытается максимизировать полезность и минимизировать расходы.

Производство и потребление раннего индустриального общества было ориентировано на функциональную долговечность продукта. Сегодня система производства и потребления переориентирована с долговечности на новизну и постоянное функциональное совершенствование товаров, ярким примером чего является наш мобильный телефон, который мы меняем на новый вовсе не потому, что старый перестал работать.

Демонстративное потребление

Его основная задача – разграничение социальных групп в обществе. Переход от советского к постсоветскому обществу был выражен также ростом значения демонстративного потребления, которое было призвано продемонстрировать статус новых элит. Этой болезнью наше общество до конца еще не переболело.

Выбирая определенную одежду, гаджеты или автомобиль, люди демонстрируют свою приверженность к определенному образу жизни, а не положение в социальной иерархии.

Потребление символов

Символы и знаки мы потребляем в огромном количестве. Это прежде всего тексты и образы – особые товары, за которые мы платим деньги. Однако у данных товаров есть одна специфическая особенность: они могут потребляться практически в неограниченом количестве, не теряя при этом свои потребительские качества.

Символическая составляющая присутствует также в функциональном и демонстративном потреблении. Бренд, торговая марка или товарный знак фирмы часто является маркером функционального качества этого товара.

Идейное потребление

Потребление как идея связано с определенной идейной установкой. Например, люди могут становиться вегетарианцами, так как выступают против убийства животных.

Идейное потребления может отвечать стратегии сокращения потребления как такового. Если вы сознательный критик общества потребления, возможно, выберете для себя путь минимизации расходов на покупку новых вещей.

Эмоциональное потребление

Целью такой потребительской стратегии является уникальное собственное состояние, причем состояние прежде всего эмоциональное. Мы можем наблюдать этот тип потребления в рекламе крупных производителей, например автомобиля BMW, которая выглядит так: "Настоящие эмоции, настоящий xDrive".

Набор понятий, описывающих эту стратегию, достаточно широк: уникальность, интенсивность и подлинность опыта. Если мы говорим не о сфере потребления, а о сфере труда, то эта установка будет выражена понятием самореализации.

Добавим, различные типы потребления не существуют только в чистом виде, а нередко является смесью нескольких. Следовательно, стратегии потребления пищи могут руководствоваться разными потребительскими ориентирами, но, прежде всего, мы едим, чтобы жить.

Почему в современном мире потребления считается ценностью?

Индивид должен обладать также определенными компетенциями, позволяющими ему реализовать свою эмоциональную сингулярность. Эти компетенции выражаются в способности приписывать актам своего потребления определенную культурную ценность, – считает Виталий Куренной.

Это может реализовываться путем просмотра фильмов, чтения книг, посещение спектаклей или концертов, впечатлений от путешествий, формирования собственного мнения о важных и актуальных общественно-политических процессах. Поэтому, публикация фотографии или репост мема в своей социальной сети – акт наделения чего-то культурной ценностью. Конечно, это может носить как положительный, так и отрицательный характер.

Эстетика и потребления

Современные тренды показывают, что в настоящее время потребительские стратегии имеют вовсе не материальний, а эстетический и, преимущественно, идейный характер. Прежде всего, эстетический опыт является частью созерцательного, поэтому все, что связано с образами, иметь более массовый характер и отсылает к текстам.