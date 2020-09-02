У сучасній науці та культурі споживання стало предметом зацікавлення відносно недавно. Людське споживання – це культурна практика, в неї є сенс, цінність, мета. Адже усім хочеться не лише їсти, пересуватися та задовольняти свої потреби.

Сучасна людина прагне мати змогу йти за покликом свого серця, досягати успіху, самреалізовуватися, отримувати естетичне задоволення від повсякденних процесів та відчувати повагу оточуючих, розповідає Постнаука.

Споживання 21 століття стає все більш культуральним. Гендерні, расові, національні та релігійні ідентичності постійно заявляють про себе з новою силою та пов’язані не лише з позитивним, а й з негативним автентичним досвідом. Філософ Віталій Куренний розповів, чому дорогі машини та золоті ціпки лишилися в минулому та якою буде культура споживання в майбутньому.

Шість типів споживання

Споживати, щоб вижити

Базове споживання пов'язане з виживанням. Воно досі дуже поширене: величезна кількість людей на нашій планеті продовжують щодня боротися за життя, працювати, щоб забезпечити себе мінімальними засобами для виживання. На вулицях навіть найбагатших міст світу ми зустрінемо бездомних людей, які вирішують для себе щоденну завдання прожитку і ночівлі. Якими б високорозвиненими не були сучасні суспільства, в них завжди будуть існувати ті, хто перебуває в пошуку задоволення своїх базових потреб.

Функціональне споживання

Це базовий тип сучасного споживання, що випливає з базової моделі поведінки сучасної людини. Вона заснована на раціональній калькуляції коштів, необхідних для досягнення певної мети. Тут ми маємо справу з поведінкою людини, яка раціонально порівнює свої потреби і свої можливості, намагається максимізувати корисність і мінімізувати витрати.

Виробництво і споживання раннього індустріального суспільства було орієнтоване на функціональну довговічність продукту. Сьогодні система виробництва і споживання переорієнтована з довговічності на новизну і постійне функціональне вдосконалення товарів, яскравим прикладом чого є наш мобільний телефон, який ми обміняємо на наступний зовсім не тому, що старий перестав працювати. Сьогодні ми все більше міняємо, а не ремонтуємо речі.

Демонстративне споживання.

Його основне завдання – розмежування соціальних груп в суспільстві. Перехід від радянського до пострадянського суспільства був виражений також зростанні значення демонстративного споживання, яке було покликане продемонструвати статус нових еліт. На цю недугу наше суспільство до кінця ще не перехворіло.

Вибираючи певний одяг, гаджети або автомобіль, люди демонструють свою прихильність до певного с пособу життя, а не положення в соціальній ієрархії.

Споживання символів

Символи і знаки ми споживаємо у величезній кількості. Це перш за все тексти і образи – особливі товари, за які ми платимо, як і за звичайні товари. У цих символічних товарів, однак, є одна специфічна особливість: вони можуть споживатися практично необмеженим чином, не втрачаючи при цьому свої споживчі якості.

Символічна складова присутня також у функціональному і демонстративному споживанні. Бренд, торгова марка або товарний знак фірми часто є маркером функціонального якості цього товару. В інших випадках бренд маркує товар як належить до категорії люксових і тим самим виконує демонстративну функцію.

Ідейне споживання

Споживання як ідея пов'язане з певною ідейною установкою. Наприклад, люди можуть ставати вегетаріанцями, тому що виступають проти вбивства тварин.

Сьогодні ідейний мотив стає дуже важливим там, де мова йде про екологію і захисту природи. Ідейний споживання може приймати характер стратегії скорочення споживання як такого. Якщо ви свідомий критик суспільства споживання, то, можливо, виберете для себе шлях мінімізації витрат на покупку нових речей.

Емоційне споживання

Метою також споживчої стратегії є деякий унікальне власне стан, причому стан перш за все емоційне. Ми легко можемо вважати цей тип споживання в рекламі великих виробників, наприклад в рекламі автомобіля BMW, яка виглядає так: "Справжні емоції, справжній xDrive".

Набір понять, що описують цю стратегію, є досить широким: унікальність, інтенсивність і автентичність досвіду. Якщо ми говоримо не про сферу споживання, а про сферу праці, то ця установка буде виражена поняттям самореалізації.

Додамо, різні типи споживання не існують лише в чистому вигляді, а нерідко є сумішшю декількох. Відтак, стратегії споживання їжі можуть керуватися різними споживчими орієнтирами, але, насамперед, ми їмо, аби жити.

Чому в сучасному світі споживання вважається цінністю?

Індивід повинен володіти також певними компетенціями, що дозволяють йому реалізувати свою емоційну сингулярність. Ці компетенції виражаються в здатності приписувати актам свого споживання певну культурну цінність, – вважає Віталій Куренний.

Це може реалізовуватися шляхом перегляду фільмів, прочитання книг, відвідання вистав або концертів, вражень від подорожей, формування власної думки про важливі та актуальні суспільно-політичні процеси. Відтак, публікація фотографії або репост мема в своїй соціальній мережі – акт наділення чогось культурною цінністю. Звичайно, це може носити як позитивний, так і негативний характер.

Естетика та споживання

Сучасні тренди показують, що наразі споживчі стратегії мають зовсім не матеріальне, а естетичне та, переважно, ідейне спрямування. Перш за все, естетичний досвід є здебільшого споглядальним, тому все, що пов'язано з образами, матиме більш масовий характер та відсилатиме до текстів.