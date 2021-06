Захватывают и вдохновляют: 7 романтических городов, которые стоит посетить вдвоем

Путешествие с любимым человеком – это идеальное время, чтобы уединиться и вспомнить о том, как сильно вы когда полюбили и как любите до сих пор. Чтобы почувствовать атмосферу романтики, совсем не обязательно лететь в Париж, Будапешт или Венецию. Все это есть в Украине: мечтательность Львова, открытость Киева, тепло Одессы. Где провести уикенд на двоих – рассказываем в материале.

Мы подобрали для вас топ-7 городов, которые подарят невероятные эмоции и воспоминания. Love is in the air – вдохновляйтесь и отправляйтесь!

Киев

Столица Украины ежегодно встречает тысячи амбициозных, целеустремленных и уверенных в себе людей, которые мечтают покорить ее. Киев – центр возможностей, перспектив, мощности, роскоши и местами даже пафоса. Несмотря на свою силу и величие, Киев является чрезвычайно романтичным городом. Набережная Днепра на Подоле, Андреевский спуск, Воздвиженка, Арка дружбы народов, ботанический сад, Парк "Феофания" – здесь царит атмосфера вдохновения и любви. В Киеве вы найдете множество уютных ресторанчиков с летней террасой, где можно провести романтический вечер вдвоем.

Набережная на Подоле / Фото Unsplash

Рецепт идеального вечера:

приехать на набережную;

поужинать с видом на Днепр;

проехаться на теплоходе, наслаждаясь красотой мостов и момента под бокал игристого.

Колесо обозрения / Фото FTN

К слову, с 5 по 11 июля в Киеве пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Еще одна возможность приехать в Киев, что бы послушать музыку любимых исполнителей вдвоем. Посмотрите лайнап и вспомните, какие песни ассоциируются с началом вашей личной истории? Под какую мелодию танцевали? Какая музыка играла, когда вы встретили первый рассвет? Не медлите, берите билеты и наслаждайтесь незабываемым уик-эндом! К слову, 5 – 6 июля вход на мероприятие свободный.

Одесса

Открытая душа, яркий колорит, фирменный юмор и аромат моря – да, вас приглашает Одесса! Такая солнечная, такая свободная и такая особенная.

Улица Дерибасовская поражает своей контрастностью – от роскошных дорогих ресторанов и миллионеров до уличной еды и музыкантов под открытым небом. Ежегодно сюда приезжают влюбленные, супруги с детьми и люди, которые еще не знают, где именно их ждет счастье! Возможно, они встретят свою половинку в городе, где царит атмосфера любви? Мы можем только догадываться.

Пикник на море / Фото Unsplash

Приглашайте любимого человека на свидание, выбирайте ресторан с видом на море на набережной "Ланжерон" и наслаждайтесь теплым вечером и вашими чувствами! Продолжить яркий вечер вы можете на знаменитой аллее "Аркадия", где найдете заведения на любой вкус и кошелек, парк развлечений и ночные клубы, диджеи которых заставят вас танцевать до утра. И, конечно, встречайте ваш незабываемый рассвет!

Одесская аллея "Аркадия" / Фото Unsplash

Если же вы хотите уединиться и посетить свободный от тысяч туристов город – посетите Одессу зимой. Любимый человек, душевные разговоры, бурное море, чайки и пикник на пляже...

Львов

Город с ароматом кофе и шоколада. Львов предлагает множество вариантов отдыха для влюбленных, поэтому каждый может выбрать что-то для себя.

Итальянский дворик / Фото Итальянского дворика

Предлагаем следующий сценарий:

позавтракать в Итальянском дворике;

взять с собой самое вкусное капучино и прогуляться по городу;

посетить представление в Оперном театре;

послушать уличных музыкантов;

поужинать на Площади Рынок;

прийти в Парк культуры на "ночь кино";

встретить рассвет на Высоком замке.

Сложно отказаться, не так ли? Здесь вы сможете "быть в моменте" со своей половинкой и наслаждаться неповторимостью культурной столицы Украины.

Львов / Фото Unsplash

Если же вы решите приехать во Львов на Новый год или Рождество – гарантируем, вы получите незабываемые воспоминания! Рождественская ярмарка, заснеженные улочки и ароматный глинтвейн.

Черновцы

"Украинский Париж", который стопроцентно подарит вам незабываемую атмосферу очарования, изысканности и сдержанности. Город пронизан величием многовековой истории. Чего стоит только Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – ранее резиденция митрополитов Буковины и Далмации.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича / Фото Unsplash

Прогуляйтесь по улочкам старого города, посетите центральный парк, в котором расположена скульптура "Сердце любви" и насладитесь романтическим ужином вдвоем.

Черновцы / Фото Википедии

Днепр

Город, который имеет самую длинную набережную в Европе, что протянулась на 30 километров! Сюда приезжают пары, желающие насладиться друг другом и признаться в чувствах на "Лавке влюбленных" под "Деревом счастья", на ветку которого можно повесить замок – символ бесконечной любви. Вкусный ужин, бокал хорошего вина и ночной город... Очередной вечер в копилку ваших воспоминаний!

Днепр / Фото RitOk

Ровно

Неподалеку Ровно (25 километров) есть любимая локация многочисленных романтиков – туннель влюбленных. Он расположен вблизи городка Клевань Ровенской области. Это уникальное место, которое вдохновляет своей удивительностью и романтичностью. В 2014 году вышел фильм японского режиссера Акийоши Имазаки – "Клевань. Тоннель любви". Интересно, что здесь можно даже жениться!

Тоннель любви / Фото The Daily Mail

Ивано-Франковск

Невероятный Ивано-Франковск – город романтических старинных улиц, ярких контрастов архитектуры, доброжелательных людей, потрясающей гастрономии и живописного паркового искусства. Смотровая площадка Ратуши – место mustvisit, которое подарит вам неповторимое ощущение восторга от местных пейзажей! Вы не заметите, как влюбитесь в этот удивительный город и друг в друга, как в первый раз!

Ивано-Франковск / Фото Руслана Веселого