Захватывают и вдохновляют: 7 романтических городов, которые стоит посетить вдвоем
Источник:24 канал
Путешествие с любимым человеком – это идеальное время, чтобы уединиться и вспомнить о том, как сильно вы когда полюбили и как любите до сих пор. Чтобы почувствовать атмосферу романтики, совсем не обязательно лететь в Париж, Будапешт или Венецию. Все это есть в Украине: мечтательность Львова, открытость Киева, тепло Одессы. Где провести уикенд на двоих – рассказываем в материале.
Мы подобрали для вас топ-7 городов, которые подарят невероятные эмоции и воспоминания. Love is in the air – вдохновляйтесь и отправляйтесь!
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Киев
Столица Украины ежегодно встречает тысячи амбициозных, целеустремленных и уверенных в себе людей, которые мечтают покорить ее. Киев – центр возможностей, перспектив, мощности, роскоши и местами даже пафоса. Несмотря на свою силу и величие, Киев является чрезвычайно романтичным городом. Набережная Днепра на Подоле, Андреевский спуск, Воздвиженка, Арка дружбы народов, ботанический сад, Парк "Феофания" – здесь царит атмосфера вдохновения и любви. В Киеве вы найдете множество уютных ресторанчиков с летней террасой, где можно провести романтический вечер вдвоем.
Набережная на Подоле / Фото Unsplash
Рецепт идеального вечера:
- приехать на набережную;
- поужинать с видом на Днепр;
- проехаться на теплоходе, наслаждаясь красотой мостов и момента под бокал игристого.
Колесо обозрения / Фото FTN
К слову, с 5 по 11 июля в Киеве пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Еще одна возможность приехать в Киев, что бы послушать музыку любимых исполнителей вдвоем. Посмотрите лайнап и вспомните, какие песни ассоциируются с началом вашей личной истории? Под какую мелодию танцевали? Какая музыка играла, когда вы встретили первый рассвет? Не медлите, берите билеты и наслаждайтесь незабываемым уик-эндом! К слову, 5 – 6 июля вход на мероприятие свободный.Выбирайте город, который наиболее вдохновляет вас, и отправляйтесь в путешествие с любимым человеком на Интерсити+! Специально для вашего комфорта Укрзализныця совместно с партнерами запустила уникальную акцию. Оформляйте билет на поезд через ПриватБанк с картой Visa и получайте свободный доступ к более 5 тысяч фильмов онлайн-кинотеатра Sweet TV. Разработчики позаботились о том, чтобы обеспечить пассажирам бесперебойное покрытия и высокое качество видео. Теперь время, проведенное в пути, станет идеальным моментом, чтобы посмотреть романтическую ленту и побыть наедине друг с другом!
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Одесса
Открытая душа, яркий колорит, фирменный юмор и аромат моря – да, вас приглашает Одесса! Такая солнечная, такая свободная и такая особенная.
Улица Дерибасовская поражает своей контрастностью – от роскошных дорогих ресторанов и миллионеров до уличной еды и музыкантов под открытым небом. Ежегодно сюда приезжают влюбленные, супруги с детьми и люди, которые еще не знают, где именно их ждет счастье! Возможно, они встретят свою половинку в городе, где царит атмосфера любви? Мы можем только догадываться.
Пикник на море / Фото Unsplash
Приглашайте любимого человека на свидание, выбирайте ресторан с видом на море на набережной "Ланжерон" и наслаждайтесь теплым вечером и вашими чувствами! Продолжить яркий вечер вы можете на знаменитой аллее "Аркадия", где найдете заведения на любой вкус и кошелек, парк развлечений и ночные клубы, диджеи которых заставят вас танцевать до утра. И, конечно, встречайте ваш незабываемый рассвет!
Одесская аллея "Аркадия" / Фото Unsplash
Если же вы хотите уединиться и посетить свободный от тысяч туристов город – посетите Одессу зимой. Любимый человек, душевные разговоры, бурное море, чайки и пикник на пляже...
Львов
Город с ароматом кофе и шоколада. Львов предлагает множество вариантов отдыха для влюбленных, поэтому каждый может выбрать что-то для себя.
Итальянский дворик / Фото Итальянского дворика
Предлагаем следующий сценарий:
- позавтракать в Итальянском дворике;
- взять с собой самое вкусное капучино и прогуляться по городу;
- посетить представление в Оперном театре;
- послушать уличных музыкантов;
- поужинать на Площади Рынок;
- прийти в Парк культуры на "ночь кино";
- встретить рассвет на Высоком замке.
Сложно отказаться, не так ли? Здесь вы сможете "быть в моменте" со своей половинкой и наслаждаться неповторимостью культурной столицы Украины.
Львов / Фото Unsplash
Если же вы решите приехать во Львов на Новый год или Рождество – гарантируем, вы получите незабываемые воспоминания! Рождественская ярмарка, заснеженные улочки и ароматный глинтвейн.
Черновцы
"Украинский Париж", который стопроцентно подарит вам незабываемую атмосферу очарования, изысканности и сдержанности. Город пронизан величием многовековой истории. Чего стоит только Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – ранее резиденция митрополитов Буковины и Далмации.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича / Фото Unsplash
Прогуляйтесь по улочкам старого города, посетите центральный парк, в котором расположена скульптура "Сердце любви" и насладитесь романтическим ужином вдвоем.
Черновцы / Фото Википедии
Днепр
Город, который имеет самую длинную набережную в Европе, что протянулась на 30 километров! Сюда приезжают пары, желающие насладиться друг другом и признаться в чувствах на "Лавке влюбленных" под "Деревом счастья", на ветку которого можно повесить замок – символ бесконечной любви. Вкусный ужин, бокал хорошего вина и ночной город... Очередной вечер в копилку ваших воспоминаний!
Днепр / Фото RitOk
Ровно
Неподалеку Ровно (25 километров) есть любимая локация многочисленных романтиков – туннель влюбленных. Он расположен вблизи городка Клевань Ровенской области. Это уникальное место, которое вдохновляет своей удивительностью и романтичностью. В 2014 году вышел фильм японского режиссера Акийоши Имазаки – "Клевань. Тоннель любви". Интересно, что здесь можно даже жениться!
Тоннель любви / Фото The Daily Mail
Ивано-Франковск
Невероятный Ивано-Франковск – город романтических старинных улиц, ярких контрастов архитектуры, доброжелательных людей, потрясающей гастрономии и живописного паркового искусства. Смотровая площадка Ратуши – место mustvisit, которое подарит вам неповторимое ощущение восторга от местных пейзажей! Вы не заметите, как влюбитесь в этот удивительный город и друг в друга, как в первый раз!