Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) в рамках лабораторных испытаний вживили крысе новый тип нейроимпланта и управляли реакциями подопытного.

Источник: KAIST

Кроме того, грызуну ввели наркотическое вещество – кокаин. Так, ученым удалось заблокировать поведение подопытного, которое спровоцировали наркотики. Управление крысой осуществлялось в режиме реального времени через приложение в смартфоне.

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Отмечается, что это новый шаг в направлении опытов над животными. Решение позволяет управлять подопытными дистанционно, поэтому животные будут абсолютно свободны в движениях.

Этим устройством можно управлять когда угодно для манипулирования нейронными цепями, что делает его универсальным инструментом для исследования функций мозга,

– сказал ведущий автор и исследователь KAIST Чон Ен Ким.

Что известно об импланте

Мозговой имплант полностью беспроводной, поэтому пациенты смогут чувствовать себя комфортно в привычных условиях. Кроме того, устройство можно заряжать дистанционно. Девайс соединяется со смартфоном с помощью Bluetooth.

По словам разработчиков, в будущем решение можно будет применять для диагностики и лечения психических расстройств и заболеваний мозга, в частности: депрессии, различного рода зависимостей и болезни Паркинсона.