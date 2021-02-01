Корейские ученые руководили крысой через приложение в смартфоне: как это удалось
Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) в рамках лабораторных испытаний вживили крысе новый тип нейроимпланта и управляли реакциями подопытного.
Источник: KAIST
Кроме того, грызуну ввели наркотическое вещество – кокаин. Так, ученым удалось заблокировать поведение подопытного, которое спровоцировали наркотики. Управление крысой осуществлялось в режиме реального времени через приложение в смартфоне.
Примечательно Илон Маск обещает уже в марте показать обезьяну с чипом Nueralink, которая будет играть на компьютере без рук
Отмечается, что это новый шаг в направлении опытов над животными. Решение позволяет управлять подопытными дистанционно, поэтому животные будут абсолютно свободны в движениях.
Этим устройством можно управлять когда угодно для манипулирования нейронными цепями, что делает его универсальным инструментом для исследования функций мозга,
– сказал ведущий автор и исследователь KAIST Чон Ен Ким.
Что известно об импланте
Мозговой имплант полностью беспроводной, поэтому пациенты смогут чувствовать себя комфортно в привычных условиях. Кроме того, устройство можно заряжать дистанционно. Девайс соединяется со смартфоном с помощью Bluetooth.
Поделиться новостью
-
ДТЭК и Honeywell провели заводские испытания компонентов системы накопления энергии15 января , 13:38
-
Энергия будущего: как ДТЭК приближает "зеленый переход" в украинской энергетике27 января , 17:24
-
В Корее разработали прозрачные солнечные панели: их можно встраивать в окна и смартфоны – детали31 января , 10:05