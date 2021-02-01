Дослідники з Корейського передового інституту науки й технологій (KAIST) в межах лабораторних випробувань вживили щуру новий тип нейроімпланта та керували реакціями піддослідного.

Джерело: KAIST

Крім того, гризуну ввели наркотичну речовину – кокаїн. Так, вченим вдалося заблокувати поведінку піддослідного, яку спровокували наркотики. Керування щуром здійснювалося в режимі реального часу через додаток в смартфоні.

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Відзначається, що це новий крок у напрямку дослідів над тваринами. Рішення дозволяє керувати піддослідними дистанційно, тож тварини будуть абсолютно вільними у рухах. Цим пристроєм можна керувати будь-коли для маніпулювання нейронними ланцюгами, що робить його універсальним інструментом для дослідження функцій мозку,

– сказав провідний автор та дослідник KAIST Чон Йон Кім.

Що відомо про імплант

Мозковий імплант повністю бездротовий, тож пацієнти зможуть відчувати себе комфортно у звичних умовах. Крім того, пристрій можна заряджати дистанційно. Девайс з'єднується зі смартфоном за допомогою блютузу.

За словами розробників, в майбутньому рішення можна буде застосовувати для діагностування та лікування психічних розладів та захворювань мозку, зокрема: депресії, різного роду залежностей та хвороби Паркінсона.