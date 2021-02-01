Корейські вчені керували щуром через додаток в смартфоні: як це вдалося
Дослідники з Корейського передового інституту науки й технологій (KAIST) в межах лабораторних випробувань вживили щуру новий тип нейроімпланта та керували реакціями піддослідного.
Джерело: KAIST
Крім того, гризуну ввели наркотичну речовину – кокаїн. Так, вченим вдалося заблокувати поведінку піддослідного, яку спровокували наркотики. Керування щуром здійснювалося в режимі реального часу через додаток в смартфоні.
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Що відомо про імплант
Мозковий імплант повністю бездротовий, тож пацієнти зможуть відчувати себе комфортно у звичних умовах. Крім того, пристрій можна заряджати дистанційно. Девайс з'єднується зі смартфоном за допомогою блютузу.
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