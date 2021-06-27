Ли создала точную копию культового печатного станка Original Heidelberg letterpress, который изготовили еще в начале ХХ века. Ее скульптура имеет натуральную величину своего прототипа и укомплектована множеством механизмов и фирменных деталей.

Читайте также Украинский мастер создал уникальный глиняный свисток: зафиксировали рекорд

Для празднования истории печати

Прежде чем реализовать свой удивительный проект из гофрированного картона и бумаги, Ли Джи Хи тщательно изучила оригинальную немецкую модель.



Картонная копия печатного станка Original Heidelberg letterpress / Фото behance

На изготовление картонного Original Heidelberg Letterpress ушло 3 месяца.



Бумажный станок передает все детали своего прототипа / Фото behance

Он был создан для празднования долгой истории печати на улицах Чунгмури и Эулджиро в Сеуле.



На изготовление детальной копии ушло 3 месяца / Фото behance

Печатная улица Эулджиро была Меккой полиграфической промышленности Республики Корея. Люди, писавшие книги и нуждавшиеся в статьях, считали долгом побывать там хотя бы раз. Несмотря на то, что привычка читать книги уменьшилась, общение через газету все еще имеет существенный смысл. Носители для печати на бумаге не должны оставаться в прошлом, но им придется искать пути к будущему,

– отметила художница.



Печатная улица в корейском городе Сеул / Фото behance

О печатной машине

Original Heidelberg Letterpress, произведенный немецкой компанией с одноименным названием, был станком высокой печати.

Его еще называли мельницей Гейдельберга из-за механизма автоматической подачи бумаги, подобно ветряку.

Хотя такие печатные машинки уже не изготавливают, энтузиасты все еще используют Original Heidelberg Letterpress для типографии.

Скульптура имеет натуральную величину своего прототипа / Фото behance

Бумажный станок укомплектован множеством механизмов и фирменных деталей / Фото behance



Копия печатной машины сделана из картона и гофрированной бумаги / Фото behance

Художница изготовила бумажную скульптуру для празднования истории печати в Корее / Фото behance