Компания Hertz планирует создать самый большой парк прокатных электромобилей в Северной Америке

Сервис проката автомобилей Hertz уверенно следует к реализации амбициозной цели. Так, компания намерена создать самый большой парк прокатных электромобилей в Северной Америке до конца 2022 года.

Для этого компания приобрела у компании Илона Маска 100 000 электрокаров Tesla Model 3. Общая сумма заказа составляет 4,2 миллиарда долларов.

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Сервис имеет все шансы стать лидером среди представителей отрасли. Основные цели – увеличить парк электромобилей, а также предоставить лучший опыт аренды и подзарядки для туристов и бизнес-клиентов по всему миру.

Электромобили сейчас являются мейнстримом, и мы только начали замечать рост глобального спроса и интереса,

– сказал исполняющий обязанности генерального директора Hertz Марк Филдс.

Уже с ноября новенькие "Теслы" появятся в аэропортах и ​​окрестностях компании в США и некоторых городах Европы. В компании подчеркивают, что к концу 2022 года их количество достигнет 100 000, однако это только начало. Кроме того, Hertz будет работать над установкой зарядных станций по всей сети.