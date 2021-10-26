Компания Hertz планирует создать самый большой парк прокатных электромобилей в Северной Америке
Источник:New Atlas
Сервис проката автомобилей Hertz уверенно следует к реализации амбициозной цели. Так, компания намерена создать самый большой парк прокатных электромобилей в Северной Америке до конца 2022 года.
Для этого компания приобрела у компании Илона Маска 100 000 электрокаров Tesla Model 3. Общая сумма заказа составляет 4,2 миллиарда долларов.
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Сервис имеет все шансы стать лидером среди представителей отрасли. Основные цели – увеличить парк электромобилей, а также предоставить лучший опыт аренды и подзарядки для туристов и бизнес-клиентов по всему миру.
Электромобили сейчас являются мейнстримом, и мы только начали замечать рост глобального спроса и интереса,
– сказал исполняющий обязанности генерального директора Hertz Марк Филдс.