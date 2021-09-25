NEV (Neighborhood Electric Vehicle) – категория низкоскоростных компактных четырехколесных транспортных средств, предназначенных для поездок внутри города. Ограничение скорости составляет 40 километров в час.

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Об электрокаре

Zero оборудован двигателем с задним приводом мощностью 4 кВт. Максимальная скорость – 40 километров в час. Однако есть опция батареи на 5,8 кВт или 8 кВт, что позволит развивать 80 и 112 километров в час соответственно. Zero построен на алюминиевом шасси с подвеской McPherson спереди. Автомобиль имеет дисковые тормоза спереди и сзади. Радиус поворота – 7 метров. Торможение и рулевое управление с усилителем.

Микрокар Eli NEV / Фото Eli

Другие характеристики

сиденья из ткани или веганской кожи;

кондиционер (холодная и горячая конфигурации)

7-дюймовая цифровая приборная панель;

камера заднего вида и парктроники;

специальная звуковая система, предупреждающая пешеходов о транспортном средстве;

порты для зарядки USB;

розетка на 12 В;

откидной люк;

багажное отделение на 160 литров.

Ожидается, что поставки первым европейским дистрибьюторам состоятся в ближайшие недели. Следующий шаг – выход на рынок США.

На этой неделе компания объявила о запуске своей второй краудфандинговой кампании. В рамках первой удалось привлечь почти 1,4 миллиона долларов от более чем 1 500 инвесторов. Средства, полученные во время второго раунда, пойдут на производственные расходы, увеличение объемов сбыта и покрытие операционных расходов.