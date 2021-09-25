NEV (Neighborhood Electric Vehicle) – категория низкоскоростных компактных четырехколесных транспортных средств, предназначенных для поездок внутри города. Ограничение скорости составляет 40 километров в час.
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Об электрокаре
Zero оборудован двигателем с задним приводом мощностью 4 кВт. Максимальная скорость – 40 километров в час. Однако есть опция батареи на 5,8 кВт или 8 кВт, что позволит развивать 80 и 112 километров в час соответственно. Zero построен на алюминиевом шасси с подвеской McPherson спереди. Автомобиль имеет дисковые тормоза спереди и сзади. Радиус поворота – 7 метров. Торможение и рулевое управление с усилителем.
Микрокар Eli NEV / Фото Eli
Другие характеристики
- сиденья из ткани или веганской кожи;
- кондиционер (холодная и горячая конфигурации)
- 7-дюймовая цифровая приборная панель;
- камера заднего вида и парктроники;
- специальная звуковая система, предупреждающая пешеходов о транспортном средстве;
- порты для зарядки USB;
- розетка на 12 В;
- откидной люк;
- багажное отделение на 160 литров.
На этой неделе компания объявила о запуске своей второй краудфандинговой кампании. В рамках первой удалось привлечь почти 1,4 миллиона долларов от более чем 1 500 инвесторов. Средства, полученные во время второго раунда, пойдут на производственные расходы, увеличение объемов сбыта и покрытие операционных расходов.