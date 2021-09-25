NEV (Neighborhood Electric Vehicle) – категорія низькошвидкісних компактних чотириколісних транспортних засобів, призначених для поїздок всередині міста. Обмеження швидкості становить 40 кілометрів на годину.

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Про електрокар

Zero обладнаний двигуном з заднім приводом потужністю 4 кВт. Максимальна швидкість – 40 кілометрів на годину. Однак є опція батареї на 5,8 кВт або 8 кВт, що дозволить розвивати 80 та 112 кілометрів на годину відповідно. Zero побудований на алюмінієвому шасі з підвіскою McPherson спереду. Автівка має дискові гальма спереду і ззаду. Радіус повороту – 7 метрів. Гальмування та рульове управління з підсилювачем.

Мікрокар Eli NEV / Фото Eli

Інші характеристики

сидіння з тканини або веганскої шкіри;

кондиціонер (холодна та гаряча конфігурації);

7-дюймова цифрова приладова панель;

камера заднього виду та парктроніки;

спеціальна звукова система, що попереджає пішоходів про транспортний засіб;

порти для зарядки USB;

розетка на 12 В;

відкидний люк;

багажне відділення на 160 літрів.

Очікується, що поставки першим європейським дистриб'юторам відбудуться в найближчі тижні. Наступний крок – вихід на ринок США.

Цього тижня компанія оголосила про запуск своєї другої краудфандингової кампанії. В межах першої вдалося залучити майже 1,4 мільйона доларів від більш ніж 1 500 інвесторів. Кошти, отримані під час другого раунду, підуть на виробничі витрати, збільшення обсягів збуту і покриття операційних витрат.