Компания DJI запустила глобальные продажи дронов Agras T30 и T10
Источник:DJI
Китайская компания DJI, которая специализируется на производстве дронов, запустила глобальные продажи сельскохозяйственной техники Agras T30 и T10. Теперь беспилотники можно приобрести более чем в 100 странах, в частности в Северной Америке и Европе.
Беспилотники могут работать автономно – эту возможность обеспечивает: обновленный пульт дистанционного управления с 5-дюймовым экраном, который передает изображение на расстояние до 5 километров. Более того, система позволяет управлять несколькими дронами одновременно.
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Работу с аппаратами упрощает приложение DJI Agriculture. Платформа Smart Agriculture обеспечивает возможность выполнять облачное картирование фруктовых садов и сельскохозяйственных угодий. Новая интеллектуальная батарея заряжается всего за 10 минут.
Флагманский беспилотник для фермеров Agras T30
- оснащен 30-литровым баком для опрыскивания сельскохозяйственных культур;
- 16 форсунков с дальностью опрыскивание 9 метров;
- грузоподъемность системы опрыскивания до 40 килограммов;
- может покрыть за час 16 гектаров угодий.
После складывания объем БПЛА уменьшается на 80%, ведь фюзеляж выполнен из композитных материалов из углеродного волокна.
Компактный дрон Agras T10
- оснащен 8-литровым баком для средств опрыскивания;
- ширина полосы распыления – 5 метров;
- за час может обрабатывать до 6 гектаров;
- удобен в транспортировке.
Безопасность обоих аппаратов гарантируют:
- сферические радиолокационные системы, что сканируют окружающую местность при любых погодных условиях и в любое время суток;
- двойные камеры FPV, которые обеспечивают обзор спереди и сзади;
- прожектор, что повышает видимость во время ночных полетов;
- системы предотвращения столкновения;
- адаптивные функции полета;
- усиленная система сигнализации;
- система защиты от помех;
- степень защиты IP67, что позволяет регулярно использовать дроны с жидкими удобрениями;
- система защиты от воздействия пыли и коррозии.