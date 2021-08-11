Беспилотники могут работать автономно – эту возможность обеспечивает: обновленный пульт дистанционного управления с 5-дюймовым экраном, который передает изображение на расстояние до 5 километров. Более того, система позволяет управлять несколькими дронами одновременно.

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Работу с аппаратами упрощает приложение DJI Agriculture. Платформа Smart Agriculture обеспечивает возможность выполнять облачное картирование фруктовых садов и сельскохозяйственных угодий. Новая интеллектуальная батарея заряжается всего за 10 минут.

Флагманский беспилотник для фермеров Agras T30

оснащен 30-литровым баком для опрыскивания сельскохозяйственных культур;

16 форсунков с дальностью опрыскивание 9 метров;

грузоподъемность системы опрыскивания до 40 килограммов;

может покрыть за час 16 гектаров угодий.

После складывания объем БПЛА уменьшается на 80%, ведь фюзеляж выполнен из композитных материалов из углеродного волокна.

Компактный дрон Agras T10

оснащен 8-литровым баком для средств опрыскивания;

ширина полосы распыления – 5 метров;

за час может обрабатывать до 6 гектаров;

удобен в транспортировке.

Безопасность обоих аппаратов гарантируют:

сферические радиолокационные системы, что сканируют окружающую местность при любых погодных условиях и в любое время суток; двойные камеры FPV, которые обеспечивают обзор спереди и сзади; прожектор, что повышает видимость во время ночных полетов; системы предотвращения столкновения; адаптивные функции полета; усиленная система сигнализации; система защиты от помех; степень защиты IP67, что позволяет регулярно использовать дроны с жидкими удобрениями; система защиты от воздействия пыли и коррозии.

По официальным данным, в 2021 году компания продала более 50 000 беспилотников Agras.