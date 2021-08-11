Безпілотники можуть працювати автономно – цю можливість забезпечує: оновлений пульт дистанційного керування з 5-дюймовим екраном, який передає зображення на відстань до 5 кілометрів. Ба більше, система дозволяє керувати кількома дронами одночасно.

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Роботу з апаратами спрощує додаток DJI Agriculture. Платформа Smart Agriculture забезпечує можливість виконувати хмарне картування фруктових садів та сільськогосподарських угідь. Нова інтелектуальна батарея заряджається лише за 10 хвилин.

Флагманський безпілотник для фермерів Agras T30

оснащений 30-літровим баком для обприскування сільськогосподарських культур;

16 форсунків з дальністю обприскування 9 метрів;

вантажопідйомність системи обприскування до 40 кілограмів;

може покрити за годину 16 гектарів угідь.

Після складання обсяг БПЛА зменшується на 80%, адже фюзеляж виконаний з композитних матеріалів з вуглецевого волокна.

Компактний дрон Agras T10

оснащений 8-літровим баком для засобів обприскування;

ширина смуги розпилення – 5 метрів;

за годину може обробляти до 6 гектарів;

зручний у транспортуванні.

Безпеку обох апаратів гарантують:

сферичні радіолокаційні системи, що сканують навколишню місцевість за будь-яких погодних умов і в будь-який час доби; подвійні камери FPV, які забезпечують огляд спереду і ззаду; прожектор, що підвищує видимість під час нічних польотів. системи запобігання зіткнення; адаптивні функції польоту; посилена система сигналізації; система захисту від перешкод; ступінь захисту IP67, що дозволяє регулярного використовувати дрони з рідкими добривами; система захисту від впливу пилу і корозії.

За офіційним даними, у 2021 році компанія продала понад 50 000 безпілотників Agras.