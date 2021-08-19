Ко Дню Независимости: на военном параде в Киеве покажут отечественных боевых роботов
19 августа 2021 , 16:17Читати новину українською
Источник:"Автоцентр"
24 августа в Киеве состоится военный парад, приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины. В рамках мероприятия представят роботизированные колесные платформы с боевыми модулями.
Бесспорно, боевые роботы не смогут двигаться по центру города. Однако все желающие смогут рассмотреть их на буксировочных прицепах.
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Какую технику можно увидеть
- "Миротворец" – это уникальная четырехосная платформа производства "КПП "Синергия", представленная в рамках Международного оборонного инвестиционного форума. Она оснащена боевым модулем "Амулет" с ПТРК "Стугна" производства КБ "Луч".
"Мыслывець" производства "Синергия" / Фото "Синергия"
- Ironclad и Camel – беспилотная и роботизированная системы соответственно. Машины разработаны компанией Roboneers.
Camel производства Roboneers / Фото Roboneers
- РСВК-М "Мыслывець" – роботизированная система производства КБ Robotics.
РСВК-М "Мыслывець" производства КБ Robotics / Фото КБ RoboticsВся техника прошла сравнительные испытания на полигоне "Десна" при участии министра обороны Украины Андрея Тарана. Отмечается, что вскоре Минобороны объявит открытый конкурс среди производителей, победитель которого получит заказ.