Авторы проекта представили интерактивную трехметровую инсталляцию в форме книги от Visa, с помощью которой можно написать уникальное произведение. Приобщиться к предложению и испытать свои силы можно на сайте по ссылке.

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Посетительница сканирует QR-код для участия в проектах / Фото пресс-служба проекта "Ты – автор"

О проекте

Отмечают, что проект создавался на пересечении новейших технологий и литературы. Главная цель – способствовать развитию культуры чтения и вдохновить на творчество. Кроме того, инициатива призвана поддержать украинское книгопечатание с помощью инновационных платежей.

"Благодаря проекту "Ты – автор" каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим творцом, выбирая героя рассказа, варианты поворота сюжета и двигаясь к одному из шестнадцати финалов истории. И все это как на территории фестиваля, так и с любой точки планеты с помощью гаджета", – считает Светлана Чирва, вицепрезидентка, региональная менеджеру Visa в Украине, Беларуси и Молдове.

авторы подготовили 48 финалов в трех рассказов;

участники проекта смогут поработать с талантливыми писателями: Любко Дерешем, Иреной Карпой и Сашком Лирником;

после завершения произведения участник проекту получит электронную почту онлайн-версию рассказа, которую смогут распространять в соцсетях с хэштегом # ти_автор.

Я счастлив, что смог присоединиться к этому уникальному проекту: вместе с другими авторами мы написали 48 самостоятельных произведений, где все зависит от выбора читателя. Каждый участник проекта станет соавтором книги с уникальным дизайном обложки, на которой увидит свое имя. Уверен, об этом хоть раз мечтал каждый,

– говорит Любко Дереш, автор новеллы для интерактивной инсталляции.

Любко Дереш / Фото проекта "Ты – автор"

Справка: Проект создан в сотрудничестве с коммуникационной агентством Gres Todorchuk и Adje prodburo.