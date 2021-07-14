Китайские ученые изобрели ткань, которая может охладить тело в летнюю жару
Источник:Science
Кажется, вскоре может появиться реальное спасение от летней жары. Исследователи разработали "умную" ткань, которая способна охлаждать тело человека.
Авторы разработки – инженеры Ма Яогуан (Чжэцзянский университет) и Тао Гуанмин (Хуачжунский университет науки и технологий). Ткань разработана из синтетических волокон, в состав которых входят наночастицы диоксида титана и полимолочной кислоты.
Примечательно Сходил в туалет – получай деньги: корейский ученый разработал оригинальный унитаз
Характеристики ткани
- толщина ткани составляет 0,55 миллиметра;
- зеркальный эффект – материал отражает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение;
- охлаждает тело человека на 5 градусов;
Несмотря на то, что ткань выглядит как обычная рубашка, оптически – это зеркало,
– отмечает Тао Гуанмин.
Эксперимент
Чтобы проверить свое изделие, исследователи создали специальный жилет из ткани, которая плотно прилегает к телу человека. Одна половина одежды была сделана из новой охлаждающей ткани, а другая – из белого хлопка. Исследователи попросили добровольца надеть жилет и посидеть под прямыми солнечными лучами в течение часа. Когда исследователи измерили температуру его кожи, сторона под новой тканью была почти на 5 градусов ниже, чем сторона под хлопком.
"Для инфракрасной камеры контраст был очевидным, а участник эксперимента мог чувствовать разницу температур, – добавил исследователь.
Ученые обращаются с предложениями к производителям текстиля и компаниям по производству одежды, чтобы коммерциализировать технологию. Они уверяют, что ткань с добавлением наноматериалов увеличит расходы на изготовление одежды лишь на 10%.
Разработчики уверяют, что в случае массового производства технология могла бы помочь людям во всем мире защитить себя от повышения температуры, вызванного изменением климата.