Китайская Pantuo Aviation представила концепт летающего такси: футуристическое видео

Компания Pantuo Aviation, базирующаяся в Шанхае, представила электрическое воздушного такси Pantala Concept H. Летательный аппарат может стать достойным ответом немецкому Lilium – одному из ведущих разработчиков eVTOL в мире.

В компании отмечают, что первое летное испытание прототипа запланировано на конец текущего года. Разработка полнофункциональной модели стартует в 2022 году.

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Pantala Concept H / Фото Pantuo Aviation

Характеристики самолета

рассчитан на 5 человек;

дальность полета составляет более 250 километров;

максимальная скорость достигает 300 километров в час;

работает на литий-ионных батареях;

управляемую тягу обеспечивают 22 канальных электровентилятора среднего диаметра.

Пока это все известные детали. Предварительно компания Pantuo Aviation намерена запустить услуги летающего такси до 2027 года.

Концепт электрического воздушного такси Pantala Concept H: смотрите видео