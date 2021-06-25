Удивляют рекордами: в Китае показали 120-тонный карьерный самосвал на батарейках
Источник:CnTechPost
Электрификация автомобилей в Китае затрагивает практически все возможные сферы. Там, в частности, представили первый в мире карьерный самосвал, который работает исключительно на аккумуляторном питании.
Полного заряда батареи такого автомобиля хватает на 8-часовой рабочий день. Грузоподъемность самосвала достигает 120 тонн.
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Чем особая батарея
Производителем батареи для Xiangtan Electric Manufacturing Group есть еще одна китайская компания CATL. Говорится о литий-железо-фосфатном аккумуляторе. Встроенная система терморегулирования позволит эксплуатировать технику в любых погодных условиях в диапазоне температур от -30 до + 60 градусов.
Транспорт работает полностью на аккумуляторном питании / Фото CATL
Батарея имеет защиту от попадания пыли и влаги. Специальная электроника отслеживает уровень заряда, чтобы избежать случаев, когда техника разряжается невовремя.Обратите внимание! Китайское добывающее предприятие планирует принять новый карьерный самосвал на батарейках уже в июле 2021 года.
Преимущества такого транспорта
- Аккумуляторное питание таких карьерных самосвалов позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу – говорится о 1 500 тоннах ежегодно.
- Кроме этого, уменьшатся и энергетические затраты на работу тяжелой техники. По словам производителя транспорта – до 50%.
- В то же время обслуживание и ремонт электрических агрегатов будет проще и значительно дешевле – по меньшей мере в 5 раз.