Китайцы представили самый быстрый в мире поезд: красноречивые фото, видео

Китайские разработчики представили сверхскоростной поезд на магнитной подушке. Он будет развивать скорость до 600 километров в час.

Публичную церемонию, на которой показали новинку, провели 20 июля в городе Циндао. Он расположен в провинции Шаньдун, что на востоке Китая.

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По данным China Railway Rolling Stock Corporation, поезд полностью разработан Китаем. Это самое большое научно-техническое достижение страны в области железнодорожного транспорта.

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Важное преимущество инновационного транспорта состоит в том, что скорость, которую могут развивать поезда на магнитной подушке, можно сравнить со скоростью самолета.

Пока – самый быстрый в мире

Способность разгоняться до 600 километров в час делает поезд, представленный в Циндао, самым быстрым наземным транспортным средством в мире.



Революционная разработка китайцев / Фото Xinhua



Китайцы представили новый скоростной поезд​ / Фото Xinhua



Поезд показали в китайском городе Циндао / Фото Xinhua

Впрочем, еще в январе 2021 года в китайском городе Чэнду показали прототип поезда, проектная скорость которого может достигать 620 километров в час.