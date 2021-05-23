Китай створює гарячу лінію для скарг на майнерів криптовалют

Відтепер отримувати криптовалюту в Китаї стане складніше. Комісія з питань розвитку та реформ Внутрішньої Монголії (IMDRC) розробляє проєкт гарячої лінії для повідомлення про підозру щодо майнінгових операцій.

Недавно Китай запретил финансовым учреждениям предлагать клиентам любые услуги, включающие криптовалюту, в частности: регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты. Вероятно, основная цель – сдерживание спекулятивных торгов.

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Китай уже не первый расправляется с криптовалютным рынком. Регуляторы пытались установить больший контроль над рынком, запретив, например, начальные предложения монет в 2017 году, а в 2019 году он рассматривал запрет для отрасли в целом. Более того, недавно Внутренняя Монголия заявила, что запрещает добычу криптовалюты с целью уменьшения потребления энергии. Согласно исследованию, опубликованном Nature, добыча биткоинов только в Китае превысит выбросы углерода в Венесуэле до 2024 года.

Отметим, вышеупомянутые действия привели к снижению цен на Bitcoin, Ethereum и другие популярные монеты. Пока никаких подробностей, как будет функционировать горячая линия и каким образом ,elen наказывать нарушителей – нет.