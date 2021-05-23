Нещодавно Китай заборонив фінансовим установам пропонувати клієнтам будь-які послуги, що включають криптовалюту, зокрема: реєстрацію, торгівлю, кліринг та розрахунки. Ймовірно, основна мета – стримування спекулятивних торгів.
Цікаво Мекка для криптомайнерів: чому китайський гігант видобуватиме біткойн в Техасі
Відзначимо, вищезгадані дії призвели до зниження цін на Bitcoin, Ethereum та інші популярні монети. Наразі жодних подробиць, як саме функціонуватиме гаряча лінія та яким чином каратимуть порушників – немає.